Tung start for Hovland i PGA-finalen i Atlanta

Hovland startet turneringen åtte slag bak ledende Scottie Scheffler, og nordmannen startet den første runden strålende med birdier på tre av de seks første hullene.

Bogeyer på hull sju og tolv gjorde imidlertid at han mistet momentumet, og etter 14 spilte hull var 24-åringen helt tilbake på par.

På hull 15 fortsatte nedturen for Oslo-golferen da han slo ballen i vannet, og det endte til slutt med en dobbeltbogey for Hovland.

Etter 18 hull endte nordmannen ett slag over par på åpningsrunden. Det holder til en foreløpig delt 25.-plass av 29 spillere. Tidligere denne uken trakk amerikanske Will Zalatoris seg fra turneringen.

Amerikanske Scheffler leder i skrivende stund turneringen sammenlagt med totalt 12 slag under par. 26-åringen har ikke spilt ferdig sin åpningsrunde, men ligger foreløpig to slag under par etter tolv hull.

Turneringen i Atlanta er den siste på PGA-touren denne sesongen, og vinneren sammenlagt stikker av med den gjeve PGA-tittelen.

(©NTB)