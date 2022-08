Ukrainas mesterligadrøm brast

Benfica kom til kampen med en 2-0-ledelse fra det første oppgjøret, og hadde full kontroll i kampen om en mesterligaplass. Scoringer av Nicolás Otamendi, Rafa Silva og David Neres sikret 3-0-seier.

Benfica har nå kvalifisert seg til mesterligaen i 12 av de siste 13 sesongene. Unntaket var 2020/21-sesongen, der de røk i tredje kvalikrunde.

I fjor tok de seg til kvartfinalen der de ble slått ut av finaletaper Liverpool. Dynamo Kyiv på sin side har klart seg forbi kvalifiseringen de to siste sesongene, der det har blitt exit i gruppespillet begge ganger.

Etter at krigen brøt ut har Dynamo-troppen ladet opp til mesterligakvalifiseringen i utlandet. Der har de hatt treningsleirer og treningskamper som oppkjøring til europakampene. Hjemmekampene i mesterligakvalifiseringen har blitt spilt i Lodz i Polen.

Med tapet for Benfica er de likevel klar for gruppespill i europaligaen.

Tsjekkiske Viktoria Plzen er klar for mesterligaen med 2-1-seier over aserbajdjanske Qarabag, mens israelske Maccabi Haifa slo serbiske Røde Stjerne 5-4 sammenlagt. Et selvmål på overtid fra Røde Stjerne ble avgjørende i 2-2-kampen.

Ohi Omoijuanfo satt på benken for serberne hele kampen.

Mesterligaen menn tirsdag, 4. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Viktoria Plzen (Tsjekkia) – Qarabag (Aserbajdsjan) 2-1 (sammenlagt 2-1), Benfica (Portugal) – Dynamo Kyiv (Ukraina) 3-0 (sammenlagt 5-0), Røde Stjerne (Serbia) – Maccabi Haifa 2-2 (Israel) (sammenlagt 4-5).

Spilles onsdag: Dinamo Zagreb (Kroatia) – Bodø/Glimt (0-1), PSV Eindhoven (Nederland) – Rangers (Skottland) (2-2), Trabzonspor (Tyrkia) – FC København (Danmark) (1-2).