Riise om Graham Hansens landslagspause: – Veldig lei meg

– Først og fremst er jeg lei meg, og dernest har jeg full respekt for Caro og helsetilstanden hennes, sier Hege Riise til NTB.

Landslagssjefen sier at hun ikke hadde noen mistanker om at Barcelona-spillerens signaler om at hun var sliten skulle ende i beslutningen om å ta en pause fra landslaget da de to møttes i Spania for en uke siden.

– Men når man kjenner at nok er nok, så kommer det der og da, sier Riise, som forteller at hun fikk beskjed om Graham Hansens beslutning rett før stjernespilleren selv la det ut på Instagram onsdag.

Tirsdag presenterte Riise sin første tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Albania i begynnelsen av september – med Graham Hansen blant de 22 uttatte. Riise legger ikke stor vekt på at hun fikk kontrabeskjed fra Barcelona-spilleren et døgn senere.

– Om det er et uttak eller ikke, har null betydning, sier Riise.

Graham Hansen selv sier ingenting om hvor lang pausen fra landslaget blir. Riise sier at de vil følge henne opp tett.

– Caro elsker fotball, og hun elsker å spille for Norge. Og vi skal gjøre det vi kan for at den pausen blir så kort som mulig. Og så skal vi bistå framover der vi kan være til hjelp, sier hun.

Riise sier landslaget vil merke at Graham Hansens ferdigheter blir borte.

– Caro er jo en verdensstjerne, med ferdigheter som få andre. Det har hun vist gang på gang. Det mister man jo, og så blir det erstattet av andre ferdigheter, sier Riise.

Det er foreløpig ikke klart hvem som erstatter Caroline Graham Hansen i landslagstroppen.