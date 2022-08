Onsdagens direkte TV-sport

14.30: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren (26 av 33): 5. etappe (kupert), 187,2 km Irun – Bilbao. (Eurosport 1, TV2 Sport1)

18.00: Fotball, NM kvinner, kvartfinale: Rosenborg – Vålerenga fra Koteng Arena. Lagene kniver om andreplassen i serien og om en ny cupfinale. Mye prestisje i dette oppgjøret. (NRK2)

18.30: Baseball, Major League Baseball: Pittsburgh Pirates - Atlanta Braves fra PNC Park. (Vsport+)

20.45: Fotball, Engelsk ligacup, 2. runde: Tranmere Rovers – Newcastle fra Prenton Park. (Vsport1)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, 4. kvalifiseringsrunde 2. kamp: Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt fra Stadion Maksimir. Da er kvelden kommet der Glimt kan ta et historisk steg for klubbens historie. Det ligger verdier anslagsvis 150 millioner kroner i potten her ved et avansement. Men holder lagets 1-0 ledelse fra Aspmyra? Det blir et helt annet trøkk her med 35.000 tilskuere på tribunen. (TV2), PSV Eindhoven – Rangers fra Philips stadion. 2-2 etter første kamp. (TV2 Sport Premium), Trabzonspor – FC København fra Senol Gunes stadion. Her leder danskene 2-1 etter den første kampen. (TV2 Sport1)

22.00: Baseball, Major League Baseball: San Diego Padres - Cleveland Guardians. (Vsport+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen