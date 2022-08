Medier: Newcastle setter overgangsrekord – enig med svensk spiss om kontrakt

Det var spanske El Diario Vasco, som følger Real Sociedad svært tett, som først omtalte forhandlingene og den trolige overgangen. Også velrenommerte The Athletic melder onsdag at opplysningene skal stemme, men at alle formaliteter ikke er unnagjort.

Ifølge El Diario Vasco skal nyrike Newcastle ha gått med på å betale 70 millioner euro, tilsvarende rundt 680 millioner kroner, for Isak. I tillegg skal det i avtalen mellom klubbene ligge tilleggsutbetalinger på opp mot 50 millioner kroner.

Real Sociedad meldes også å ha sikret seg prosenter dersom Isak på et tidspunkt selges videre fra Newcastle til en annen klubb.

Avtalen skal være den største Newcastle noen gang har inngått.

I Premier League-klubben blir Isak lagkamerat med blant andre landslagskollega Emil Krafth.

Den svenske spissen startet karrieren i den svenske hovedstadsklubben AIK. Allerede som 16-åring debuterte han på øverste nivå i svensk fotball. Siden har han spilt for blant andre Borussia Dortmund.

Isak står med ni mål på 37 landskamper for Sverige.

