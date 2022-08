Glimt-avansement i Kroatia gir pengefest – over 100 millioner på spill

Det vil være et økonomisk løft av de sjeldne for Bodø-klubben. Glimt spilte inn 7,17 millioner euro (70,5 mill. kroner etter dagens kurs) i conferenceligaen sist sesong, men summene på ypperste Europa-nivå er av et helt annet kaliber.

Bare for å ta seg inn i gruppespillet venter en utbetaling på 154 millioner kroner for hvert lag. For hver seier i pulja utbetales 27,5 millioner, mens uavgjort gir 9,15 millioner på konto.

Pengesummen for en seier i Champions League-gruppespillet tilsvarer like i overkant av premiepengene Glimt fikk for å vinne Eliteserien i fjor.

Store summer

I mesterligaen ligger det også en TV-markedspott på 2,95 milliarder kroner som skal fordeles på klubbene. Hvor mye Glimt kan sikre seg av denne potten, avhenger av prestasjonene i turneringen om laget skulle slå Dinamo og komme seg med.

For lagene som tar seg videre fra gruppespillet i den største europacupen, gjelder følgende premiesummer:

* Åttedelsfinale: 94,4 mill. kroner

* Kvartfinale: 104,3

* Semifinale: 123

* Finale: 152,5

* Seier: 44,3

Glimt vant 1-0 over Dinamo hjemme på Aspmyra i forrige uke. Det betyr at seier eller uavgjort i kveld holder til avansement. Om Zagreb-laget vinner med ett mål, venter ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse.

Garantert titalls millioner

Laget som blir slått ut av CL-kvalifiseringen, får en trøstepremie de fleste fotballklubber bare kan drømme om. Da venter spill i europaligaen, som også gir solide inntektsmuligheter.

Foruten at taperen av siste runde i Champions League-kvalifiseringen får utbetalt 49 millioner kroner, venter 35,7 millioner kroner for deltakelse i gruppespillet i europaligaen.

Hver seier der gir 6,2 millioner kroner, mens uavgjort belønnes med 2,1 millioner. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner og toerne halvparten. For avansement til cupspillet venter følgende premiesatser:

Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner

* Åttedelsfinale: 11,8

* Kvartfinale: 17,7

* Semifinale: 27,6

* Finale: 45,3

* Vinner: 39,4

Kampstart på Stadion Maksimir i den kroatiske hovedstaden er klokken 21.00. Kampen sendes på TV2.





