Hege Riise gjør flere grep i sin første tropp: – Trenger noen utskiftninger

Det er Riises første landslagsuttak etter at hun ble ansatt som sjef i starten av august. Ti av spillerne spiller til daglig i Toppserien.

Maria Thorisdottir, Vilde Bøe Risa og Karina Sævik er blant de utelatte. Til sammen er det fem spillere ut og seks nye inn.

– Vi har sett toppseriekamper og -spillere over tid. Vi har også vært ute og sett noen preseason-kamper. Vi føler vi har bra oversikt over hvor hver enkelt er nå, sa Riise.

– Det er en del endringer. Det er spillere som har prestert over tid i Toppserien. Flere av dem har også Champions League-erfaring nå i det siste, og troppen trenger noen utskiftninger, la hun til.

Den første kampen er borte mot Belgia 2. september. Deretter venter Albania fire dager senere på Ullevaal.

Norge kan ta seg til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige allerede i den første kampen. Ett poeng mot Belgia er nok. Klarer man ikke det, vil et begrenset tap (inntil tre mål) og hjemmeseier over Albania 6. september også løse ut billett.

EM-keeper Guro Pettersen fra Vålerenga kan bli tatt ut senere. Der avventes det en medisinsk rapport, opplyste Riise.

Hele troppen:

Keepere:

Aurora Mikalsen (Brann), Sunniva Skoglund (Stabæk).

Forsvar

Mathilde Harviken (Rosenborg), Maren Mjelde (Chelsea), Anja Sønstevold (Inter), Tuva Hansen (Brann), Marthine Østenstad (Brann), Marit Bratberg Lund (Brann), Guro Bergsvand (Brann), Sara Hørte (Rosenborg).

Midtbane

Emilie Marie Joramo (Rosenborg), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Noor Hoelsbrekken Eckhoff (Eskilstuna), Guro Reiten (Chelsea), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), Anna Langås Jøsendal (Rosenborg), Elisabeth Terland (Brighton), Julie Blakstad (Manchester City).

Angrep:

Ada Martine Stolsmo Hegerberg (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Sophie Roman Haug (Roma).

