Brøndby uten fans i lokalderby etter skandalescener

I starten av august ble det kaos da FCK vant 4-1. Brøndby-fansen kastet avrevne seter. Ifølge DBUs disiplinærutvalg ble det også kastet lightere og øl fra Brøndby-supporterne.

Utelukkelsen gjelder neste gang FCK tar imot Brøndby i Parken.

Brøndby har fått en bot på 300.000 danske kroner, omkring 390.000 kroner. FCK har fått halvparten så stor bot.

FCK-boten er på grunn av supporternes bruk av pyro, samt et banner med påskriften «1312». Det tilsvarer tallverdien i alfabetet for bokstavene «ACAB», som står for «All Cops Are Bastards». Det kan oversettes til «alle politifolk er drittsekker».

Brøndby har tre norske forsvarere i sin tropp: Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim og Sigurd Rosted.