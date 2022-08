Rashford fortsatt dedikert til Manchester United etter PSG-ryktene

– 100 prosent, for meg er ikke det er spørsmål. Det eneste som forblir det samme, er engasjementet og forpliktelsen din til treninger og kamper. Jeg føler at uansett situasjon må jeg gi 100 prosent for meg selv, familie, venner og fansen, sier Rashford til Sky Sports.

24-åringen har ikke fått det til å stemme for «de røde djevlene» de siste sesongene og noterte seg for kun fem mål og to assist forrige sesong.

– Jeg har alltid ønsket å være i Manchester United så lenge som mulig og konkurrere om trofeer i klubben. Forhåpentligvis kan vi komme tilbake til å gjøre det, og det er noe jeg definitivt presser på for å gjøre, fortsetter angrepsspilleren.

Rashford vokste opp i Manchester og har gått gradene i klubben. I 2015 debuterte han på A-laget med to mål mot danske Midtjylland i Europa League. I sommer har han blitt ryktet bort til PSG.

Manchester United har fått en marerittstart på sesongen. «De røde djevlene» står med to tap, -6 i målforskjell og ligger helt sist på tabellen.

