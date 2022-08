Lehne Olsen til LSK på langtidskontrakt

Det bekrefter LSK i en pressemelding. Spissen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen.

– Fotballmessig blir dette veldig bra. Vi har hatt det veldig bra her nede også, så det blir jo samtidig litt vemodig, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg har tenkt på LSK og fulgt med hele veien. Jeg gleder meg til de siste elleve kampene, for nå ligger vi mye bedre an enn i fjor, sier Olsen på telefon fra Dubai.

– Det er ekstremt gledelig og en gave til alle som er glade i LSK. Vi har jobbet målrettet med dette lenge. Thomas var vårt klare førstevalg, ikke bare på kort, men også på lang sikt, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK.

Feil i nyhetsbrev

Lillestrøm møter Kristiansund søndag. Det kan bli litt for tidlig for angriperen.

– Formen er det ingenting å si på, men jeg har ikke spilt kamp siden 26. mai. Det eneste jeg vet, er at jeg bare har én kamp å komme i form på. For 4. september er jeg uansett klar, melder Olsen, som sikter til kampen borte mot Vålerenga.

I forrige uke sendte Lillestrøm ved en feil ut et nyhetsbrev til fansen der det gikk fram at Lehne Olsen var klar for comeback i klubben.

Ikke lenge etter gikk klubben ut på Twitter og avkreftet det hele.

«Aiai, hvilken ønsketenkning av et emnefelt på siste Fuglafamilien-utsendelse! Dessverre var det noen dagdrømmere som kom borti noen knapper. Alle som har mottatt nyhetsbrevet, ble nok litt skuffet over at det tross alt bare handlet om billetter til derbyet mot VIF pluss noe attåt».

26 mål i fjor

Thomas Lehne Olsen forlot norsk fotball og Lillestrøm etter en fantomsesong i Eliteserien i desember 2021. Han scoret 26 mål for kanarifuglene og hjalp laget til en fjerdeplass i comebackåret i den norske toppdivisjonen.

31-åringen fikk også sine første landslagsminutter i VM-kvalifiseringskampen mot Nederland i midten av november 2021.

Spissen noterte seg for ni mål og tre assist på 20 kamper for Shabab Al-Ahli.

