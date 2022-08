Klopp har ingen sympati for Ten Hag: – Fullt av haier i fotballverdenen

– Om jeg har sympati for han? Nei. Hvis det er fotballproblemer, har vi alle våre problemer. Jeg er ikke sikker på om du drar til United nå og spør Ten Hag om han synes synd på meg siden vi har mange skader … Det er ikke sånn det funker, sa Klopp ifølge Liverpool Echo.

De to storklubbene har begge hatt en vanskelig start på sesongen, men verst har det gått for Ten Hag i Manchester. «De røde djevlene» står med to tap, -6 i målforskjell og ligger helt sist på tabellen.

– Havet er fullt av haier i fotballverdenen. Det er ikke nødvendig at jeg føler sympati. Det ville ikke hjelpe United, og det vil ikke skade dem at jeg ikke gjør det. Vi har alle våre egne problemer, fortsatte Klopp.

Ten Hag tok over etter Ralf Rangnick før sommeren etter å ha nytt stor suksess i Ajax siden 2017. I England har det imidlertid blitt mye vanskeligere, men han er fast bestemt på at han skal lykkes der også.

– På alle steder jeg har vært har starten også vært vanskelig, men så har jeg fått til det vi ønsket å få til. Jeg er overbevist om at jeg kommer til å få det til her også. Det var derfor jeg kom hit, sa Ten Hag ifølge United.no

Premier League menn søndag, 3. runde:

Leeds – Chelsea 3-0, West Ham – Brighton 0-2, Newcastle – Manchester C. 3-3.

Spilt lørdag: Tottenham – Wolverhampton 1-0 , Crystal Palace – Aston Villa 3-1 , Everton – Nottingham Forest 1-1 , Fulham – Brentford 3-2 , Leicester – Southampton 1-2 , Bournemouth – Arsenal 0-3 .

Spilles mandag: Manchester United – Liverpool.