Forvandlet United slo tilbake – tok sterk seier i rivaloppgjøret mot Liverpool

United og Liverpool sto begge uten en trepoenger i sesongstarten foran gigantduellen på Old Trafford. Foran egne supportere åpnet imidlertid det hardt kritiserte mannskapet til Erik ten Hag seierskontoen og forvandlet pessimisme til optimisme.

Forvandlet virket også United-laget, som framsto langt mer overbevisende enn i sesongens to første kamper. Jadon Sancho og Marcus Rashford sto bak målene, ett i hver omgang.

Liverpool hadde også store sjanser til å score både før og etter pause, og uttellingen kom da Mohamed Salah reduserte med åtte minutter igjen av ordinær tid. Nærmere kom imidlertid ikke gjestene poeng.

– Jeg tror ikke det jeg akkurat har sett, sa tidligere United-spiller Gary Neville, nå Sky Sports-ekspert, etter kampen. Han har vært svært kritisk til gamleklubben de siste ukene.

Seieren betyr at United passerte det skadeplagede mannskapet til Jürgen Klopp på tabellen. Liverpool har to poeng og har bare fire lag bak seg. United ligger to plasser høyere.

Grep ga resultater

United-manager Erik ten Hag tok klare grep foran Liverpool-møtet og plasserte både kaptein Harry Maguire og Cristiano Ronaldo på benken. Raphaël Varane og nyervervelsen Lisandro Martines utgjorde midtstopperparet, og inn i laget kom også backen Tyrell Malacia og svenske Anthony Malanga.

Grepene framsto raskt som vellykkede. United dominerte kampen fra start og fikk fortjent belønning da Jadon Sancho var iskald foran mål og trillet inn 1-0 etter 16 minutters spill. Litt tidligere hadde Elanga satt ballen i stolpen fra strålende posisjon.

Liverpool slet innledningsvis, men kom bedre med etter hvert. Gjestenes beste sjanse før pause kom da Bruno Fernandez skulle klarere et hjørnespark, men endte med å hamre ballen i kroppen til lagkamerat Lisandro Martínez på målstreken. Sistnevnte ryddet deretter unna, og dermed slapp United med skrekken.

Etter pause avsluttet Marcus Rashford en United-kontring med å score sikkert alene med Liverpool-keeper Allison Becker, før Salah kriget inn reduseringen og ga gjestene et poenghåp de siste ti minuttene.

Protestmarsj før kampstart

Før kampstart markerte tusenvis av Manchester United-fans sin misnøye med klubbens eierskap. Protestmarsjen var varslet i forkant, og en supportergruppering oppfordret fans som ønsket å delta til å møte opp utenfor et lokalt utested.

Flere timer før kampen var det stort politioppbud både utenfor det aktuelle utestedet og kamparenaen. Misnøyen med den amerikanske Glazer-familien, som eier Manchester United, har vært stor over tid. Da United og Liverpool møttes i mai 2021, ble kampen utsatt etter at flere fans brøt seg inn på Old Trafford i protest mot eiernes rolle i den planlagte europeiske superligaen.

Mandag gikk det fredeligere for seg.

I forkant av kampen på Old Trafford presenterte United klubbens siste kjøp for fansen inne på Old Trafford. Brasilianske Casemiro har signert en fireårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

Premier League menn mandag, 3. runde:

Manchester United – Liverpool 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Jadon Sancho (15), 2-0 Marcus Rashford (52), 2-1 Mohamed Salah (81).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Raphaël Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Manchester U., Trent Alexander-Arnold, Liverpool.

Lagene:

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot (Aaron Wan-Bissaka fra 85.), Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia – Scott McTominay, Christian Eriksen (Donny van de Beek fra 85.) – Jadon Sancho (Fred fra 70.), Bruno Fernandes, Anthony Elanga (Anthony Martial fra 45.) – Marcus Rashford (Cristiano Ronaldo fra 85.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Kostas Tsimikas fra 84.) – Harvey Elliott, Jordan Henderson (Fabinho fra 58.), James Milner (Fábio Carvalho fra 72.) – Mohamed Salah, Roberto Firmino, Luis Díaz.