Casemiro med tårevåt avskjed i Madrid

– Jeg skal prøve å snakke fra hjertet. Jeg har vunnet mange titler, men den største seieren var å kunne gå ut på feltet hver dag for å trene. Jeg takker Gud for at jeg har vunnet titler, med hjelp av min familie og min kone, som har gitt meg to vakre barn, innledet brasilianeren avskjedstalen sin.

Casemiro takket også klubbpresident Florentino Pérez før han henvendte seg til sine to tidligere makkere på midtbanen:

– Jeg klarer ikke slutte å snakke om to spillere: Luka Modric og Toni Kroos. Jeg har hatt mye glede av å spille fotball med dem. Jeg vil garantert komme tilbake en dag for å fortsette å hjelpe denne klubben.

30-åringen kom til Real Madrid i 2013 og har notert seg for 31 mål og 29 assist på sine 336 kamper for Real Madrid. Fem Champions League-titler og tre seriemesterskap er bare noe av det Casemiro kan skilte med når han forlater klubben.

Både Manchester United og Real Madrid har bekreftet at de har kommet til enighet om en overgang for midtbanespilleren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!