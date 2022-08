Sen scoring ga overraskende Avaldsnes-seier mot LSK

Etter en jevnspilt første omgang, kunne Ida Natvik sende Avaldsnes i føringen fem minutter før pause. Emma Godø sørget for 1-1 etter 73 minutter, men så dukket Dahl opp på tampen og reddet tre poeng.

Kolbotn hadde på sin side få problemer med å slå tabelljumbo Røa. Tonje Pedersen sendte gjestene i føringen etter to minutter, før Lena Hansen la på til 2-0 på overtid i første. Ragne Svastuen gjorde 1-2 kort tid ut i annen omgang, før Pedersen gjorde sitt andre etter 80 minutter. Sarah Dyrehauge gjorde 4-1 seks minutter på overtid.

Etter neste runde deles Toppserien, hvor de fire beste lagene danner et eget sluttspill i kamp om seriegullet. De resterende seks lagene danner et nedrykks-sluttspill sammen med de to beste lagene i 1. divisjon.

Der er allerede Røa og Avaldsnes sikret plass ettersom de ligger nederst på tabellen. LSK og Kolbotn har fortsatt mulighet til å komme blant de fire beste, men må vinne i neste kamp.

Toppserien kvinner søndag, grunnserien, 17. runde:

LSK Kvinner – Avaldsnes 1-2 (0-1)

LSK-hallen: 230 tilskuere.

Mål: 0-1 Ida Mortensen Natvik (39), 1-1 Emma Stølen Godø (72), 1-2 Hanna Dahl (88).

Dommer: Nordisk utveksling.

Gult kort: Trine Øritzland, Hanna Dahl, Avaldsnes.

Rødt kort: Moa Edrud (86), LSK Kvinner.

LSK Kvinner (4-1-4-1): Moa Edrud – Emilie Woldvik, Ina Gausdal, Klara Rybrink, Oda Johansen (Mia Authen fra 74.) – Ingrid Marie Spord – Irene Dirdal (Thiril Erichsen fra 86.), Emma Stølen Godø, Laura Gashi, Amanda Johnsson Haahr – Signe Holt Andersen.

Avaldsnes (5-3-2): Siri Ervik – Selma Løvås, Trine Øritzland, Kaja Olsen, Emma Endresen, Hanna Dahl – Maya Ladhani, Sandra Østenstad (Marion Mannes Haugland fra 63.), Cille Nilsen – Sydney Blomquist, Ida Mortensen Natvik (Viktoria Sørensen fra 73.).

Røa – Kolbotn 1-4 (0-2)

Mål: 0-1 Tonje Pedersen (str. 1), 0-2 Lena Soleng Hansen (45), 1-2 Ragne Svastuen (46), 1-3 Pedersen (79), 1-4 Sarah Dyrehauge (90).

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik.

Røa (3-2-3-2): Hildegunn Sævik – Synne Masdal, Synne Vatshelle Raa, Sarah Suphellen – Vilde Fjelldal (Christina Osnes-Ringen fra 81.), Rakel Renolen (Malene Alfredsen fra 45.) – Solveig Engås, Emma Iversen (Ragne Svastuen fra 45.), Oline Fuglem (Cassandra Bogere fra 37.) – Anya De Courcy, Tuva Espås (Nadia Pinto fra 45.).

Kolbotn (4-3-3): Selma Panengstuen – Thea Sørbo, Susanne Haaland, Lena Soleng Hansen, Fanny Lång – Carina Alfredsen (Marie Andresen fra 80.), Sarah Dyrehauge, Tonje Pedersen – Jenny Norem (Rikke Stoltenberg fra 61.), Julie Hoff Klæboe (Ingrid Elvebakken fra 84.), Eline Hegg (Emma Agnes Green fra 84.).