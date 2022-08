Haaland scoret da Manchester City reddet 3-3 mot Newcastle

Haalands reduseringsmål til 2-3 kom etter én times spill. Rodri fikk kjempet ballen til Haaland som hamret den i mål fra kloss hold inne i feltet.

Noen minutter senere var han svært nære ved å score igjen, men en habil Nick Pope i Newcastle-målet hindret ham. Like før hadde Pope slått et Haaland-skudd i stolpen og ut.

Haaland scoret to ganger i sin Premier League-debut mot West Ham, men i runde to mot nyopprykkede Bournemouth gikk den norske superspissen av banen uten nettkjenning. Søndag slo han tilbake mot Newcastle.

Drømmestart

Ilkay Gündogan ga gjestene en drømmestart etter fem minutter, før Miguel Almirón utlignet etter en snau halvtime. Ti minutter senere sendte Callum Wilson hjemmelaget til himmels med sin scoring.

Ni minutter ut i annen omgang banket Kieran Trippier et frispark rett i nettet bak en forfjamset Ederson, før Haaland reduserte like etterpå. Etter Haalands scoring tok det kun fire minutter før Silva utlignet for City. Med 20 minutter igjen kunne Trippier blitt sendt av banen, men dommeren gjorde om det røde kortet etter å ha sjekket med VAR.

Haaland og City tar imot Crystal Palace hjemme i neste runde, mens Newcastle besøker Wolverhampton.

Målfest

Kampen var bare drøyt fire minutter gammel da Gündogan fant nettmaskene for gjestene. Bernardo Silva slo et flott innlegg som Gündogan fikk tatt ned og satt i mål.

Etter 16 minutter kunne det stått 2-0, men Phil Foden valgte å avslutte selv i stedet for å forsøke en pasning mot Haaland som var fri i feltet.

Newcastle kom mer og mer med i kampen i etterkant og etter 28 minutter var lagene like langt. Allan Saint-Maximin slo et innlegg som Almirón fikk kastet seg fram på og videresendt i mål med låret.

Ti minutter senere var Saint-Maximin på farten igjen. Han mottok ballen og satte fart mot City-forsvaret. Han fant deretter Wilson inne i feltet som dro seg fri fra forsvarsspillerne og satte ballen i mål.

City-opphenting

Der City åpnet sterkt i første omgang, var det Newcastles tur til å juble tidlig i annen omgang. Etter ni minutter gikk tilskuerne av hengslene da Trippier banket frisparket fra like utenfor 16-meteren i mål. Ederson kastet seg fortvilt etter ballen, men var sjanseløs i å holde den ute.

Men den regjerende seriemesteren sluknet ikke der. Seks minutter etter Trippiers praktmål reduserte Haaland, før Kevin De Bruyne vartet opp med en vakker målgivende pasning på Silvas utligningsmål.

De Bruyne fant portugiseren tett blant flere Newcastle-forsvarere og Silva gjorde ingen feil da han satte ballen forbi Pope.

Med 20 minutter igjen av kampen fikk Trippier rødt kort da han felte De Bruyne på en overgang, men etter å ha konferert med VAR bestemte dommer Jarred Gillett seg for å trekke kortet tilbake og heller gi målscoreren det gule.