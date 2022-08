Warholm skal sjekke ut muligheten for Diamond League-finale

Karsten Warholm har ikke fått løpt noen Diamond League-stevner denne sesongen ettersom han skadet seg i Rabat i Marokko. Det skjedde i det eneste DL-stevnet han har stilt opp i.

I Marokko gikk det skeis i den første svingen, og han kom aldri til mål.

Det betyr at han ikke har sikret seg nok poeng til å få løpe finalestevnet i Zürich i starten av september.

Eller?

– Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal løpe framover. Jeg har tenkt å feire litt i kveld. Det har jeg toppet formen til. Jeg har masse venner og familie her. Jeg har lært at man skal nyte øyeblikket.

Etter feiringen kommer det mer.

– Det blir noen løp gjennom resten av sesongen, men de Diamond League-greiene er dessverre kjørt. Jeg får ikke kvalifisert meg.

Sjekk

– Er du helt sikker på det?

– Jeg må selvfølgelig sjekke det ut.

– Hva om du løper i Brussel?

– Ja, kanskje, men jeg tror at det skal holde hardt.

EM-gullet fredag kveld var viktig for Warholm etter en sesong som ikke ble som planlagt.

– Det gir motivasjon å kjenne på den vinnerfølelsen igjen. Det betyr at jeg er veldig motivert til å revansjere meg. Jeg hadde ingen kul opplevelse i VM, og jeg trives bedre når det ruller for meg. Jeg skal tilbake dit.

Ekstra

Warholm kjente noe ekstra da han kom ut Olympiastadion foran finalen.

– Det som egentlig betydde noe for meg i dag var gullet, og jeg kjente da jeg kom hit i dag at dette betyr enormt mye for meg. Det var en skikkelig mesterskapsfølelse og at det var veldig mye på spill. Det var gøy å være tilbake igjen på det.

– Kan du sette ord på det å ta dette gullet etter de siste trøblete ukene?

– Jeg har lært meg at man ikke skal ta det for gitt, og jeg kjenner at det betyr enda mer for meg. Jeg har lært meg å sette ting i perspektiv. Så ja, jeg kjenner at det betyr litt ekstra. I dag er det veldig gledelig.

– Var det mesterskapsnerver med i bildet?

– Jeg var ikke redd for å skade meg, men jeg hadde litt de vonde minnene fra Eugene i bakhodet. Jeg hva som skjer når det stopper helt opp, og det skulle vi ikke ha noe av.

Vi håper det blir lenge til det stopper helt opp for sunnmøringen igjen. Warholm kan ha mange år igjen som en vinnermaskin.