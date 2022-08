Poengtap for Glimt tross Pellegrino-dobbel

Pellegrino er ligaens soleklare toppscorer med sine 19 mål på 17 kamper. Ned til nestemann på listen, Sandefjords Mohamed Ofkir, skiller det ni scoringer.

Glimt-spissen sto for kampens første scoring da han styrte Hugo Vetlesens innlegg i mål med hodet. Tidlig i annen omgang skapte HamKam flere muligheter og etter 54 minutter utlignet Hasan Kurucay.

Med 20 minutter igjen scoret Pellegrino sitt andre på straffespark, før Pål Alexander Kirkevold sikret HamKam-jubel med fem minutter igjen. Med det røk rekken uten poengtap for de gulkledde.

De hadde ikke tapt poeng i Eliteserien på sju kamper, og ligger nå fire poeng bak Molde i jakten på sitt tredje strake seriemesterskap.

Mesterliga-jakt

I tillegg kjemper Bodø-klubben om et svært sterkt og lukrativt gruppespill i mesterligaen. Glimt har en 1-0-seier å gå på foran bortemøtet med Dinamo Zagreb kommende uke. Sammenlagtvinneren er klar for gruppespillet i mesterligaen.

HamKam på sin side kjemper for å unngå å havne under streken. De ligger ett poeng over Sarpsborg 08 på kvalikplass etter 19 runder. Glimt møter Jerv i neste kamp, mens HamKam tar imot Haugesund.

Glimt hadde styrt kampen da de fikk ledermålet etter 40 minutter lørdag. Vetlesen prikket ballen på hodet til Pellegrino som fikk ballen i mål bak Nicholas Hagen i HamKam-buret.

Utligninger

Ledelsen fikk likevel ikke stå lenge, for ni minutter ut i annen omgang var Kurucay høyest i feltet og stanget Kobe Hernández-Fosters hjørnespark i mål.

Glimt tok igjen styringen på kampen etter utligningsmålet, og etter 70 minutter fikk de straffespark da Fernán Faerrón felte Vetlesen rett innenfor 16-meteren. Pellegrino sendte Hagen feil vei og jublet for nok en scoring i jakten på toppscorertittelen.

Med fem minutter igjen raknet det for Glimt da Aleksander Melgalvis driblet seg fri på kanten. Han slo ballen hardt inn foran mål, der Kirkevold satte foten til og så ballen fyke i nettet bak en sjanseløs Haikin. Glimt presset på for scoring i sluttminuttene, men det gikk ikke for nordlendingene.

Eliteserien menn lørdag, 19. runde:

Bodø/Glimt – HamKam 2-2, Odd – Sarpsborg 1-0.

Spilles søndag: Haugesund – Molde, Lillestrøm – Sandefjord, Strømsgodset – Jerv, Vålerenga – Tromsø, Rosenborg – Aalesund.