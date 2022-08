I regn og vriene forhold for staveliten svingte 21 år gamle Lillefosse seg over 5,75 i første forsøk. Det skulle vise seg å bli helt avgjørende i medaljekampen på Olympiastadion.

Ingen av de øvrige som hoppet på den høyden, klarte 5,75 på første forsøk. Den nesten høyden, 5,85, klarte kun tyske Bo Kanda Lita Baehre og den svenske kjempefavoritten Armand Duplantis.

Dermed tok Lillefosse bronsemedaljen på å ha tatt 5,75 på første forsøk.

Gullet gikk oppskriftsmessig til Duplantis med mesterskapsrekord 6,06, mens tyske Baehre tok sølv med 5,85.

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er stort, sa bronsevinneren til NRK.

– Jeg kjenner jeg er litt emosjonell. De siste årene har ikke vært så gøy. Da jeg ikke kom meg til OL i Tokyo i fjor, var det tungt. Å stå her med bronse i EM nå, er stort, fortsatte han.

Målløs trener

For noen år siden mistet medaljevinneren moren sin.

– Det var noe av det første jeg tenkte på da jeg fikk flagget rundt meg. Jeg skulle ønske hun var her. Jeg håper hun følger med fra et bedre sted, sa Lillefosse til NRK.

På sidelinjen i München var trener Bjørn Åge Herdlevær overlykkelig over medaljen.

– Jeg er nesten målløs. Jeg kjenner adrenalinet pumper i kroppen. Jeg trodde ikke det skulle holde, sa han til NRK.

– Til frokosten i dag sa Pål at «jeg skal ta den jævla medaljen i dag», smilte Herdlevær videre.

Skuffet Guttormsen

Friidrett, EM i München En skuffet Sondre Guttormsen hoppet like høyt som Pål Haugen Lillefosse (i bakgrunnen), men for mange riv ga bare 6. plass. (Lise Åserud /NTB)

På veien mot medaljen klarte Lillefosse høydene 5,50 og 5,65 på første forsøk. 5,85 ble imidlertid for høyt for nordmannen. Der rev han tre ganger.

Norges andre deltaker i stavfinalen, Sondre Guttormsen, kom seg også over 5,75, men måtte ha to forsøk på høyden. Dermed plasserte han seg bak Lillefosse på resultatlista.

Hadde Guttormsen klart 5,85, hadde bronsemedaljen gått til han.

– Jeg er skuffet. Jeg kom hit for å ta medalje. Hva ble jeg? Seks? Det er samme resultat som for fire år siden. Samtidig hopper jeg like høyt som han som tar medalje, oppsummerte Guttormsen overfor NTB.

Har norsk rekord

Guttormsen har 5,82 meter som personlig rekord og årsbeste. Under Eugene-VM klarte han 5,70 meter og ble nummer ti.

Lillefosse satte norsk rekord med 5,86 under NM i Stjørdal tidligere denne sesongen. I VM i Eugene klarte han 5,80 og ble nummer åtte. Lillefosse hadde hoppet 5,80 eller høyere i de seks siste konkurransene foran lørdagens finale i München. Favoritten regn.

Simen Guttormsen ble slått ut i kvalifiseringen i München. Der ble han nummer 13 og var den siste som ikke kom seg med til finalen.

---

FAKTA

EM i friidrett i München, Tyskland lørdag, finaler:

Menn, 4 x 400 m:

Gull: Storbritannia 2.59,35

Sølv: Belgia 2.59,49

Bronse: Frankrike 2.59,64

4) Spania 3.00,54, 5) Nederland 3.01,34, 6) Tsjekkia 3.01,34.

20 km kappgang:

Gull: Álvaro Martin, Spania 1.19.11,

sølv: Perseus Karlström, Sverige 1.19.23,

bronse: Diego García Carrera, Spania 1.19.45,

4) Alberto Amezcua, Spania 1.20.00, 5) Francesco Fortunato, Italia 1.29.06, 6) Kevin Campion, Frankrike 1.20.47.

Stav:

Gull: Armand Duplantis, Sverige 6,06 (mesterskapsrekord)

Sølv: Bo Kanda Lita Baehre, Tyskland 5,85

Bronse: Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,75

4) Rutger Koppelaar, Nederland 5,75, 5) Thibaut Collet, Frankrike 5,75, 6) Sondre Guttormsen, Norge 5,75.

Kvinner, 800 m:

Gull: Keely Hodgkinson, Storbritannia 1.59,04

Sølv: Renelle Lamote, Frankrike 1.59,49

Bronse: Anna Wielgosz, Polen 1.59,87

4) Lore Hoffmann, Sveits 1.59,92, 5) Jemma Reekie, Storbritannia 2.00,31, 6) Alexandra Bell, Storbritannia 2.00,68.

4 x 400 m:

Gull: Nederland 3.20,87

Sølv: Polen 3.21,68

Bronse: Storbritannia 3.21,74

4) Belgia 3.22,12, 5) Tyskland 3.26,09, 6) Irland 3.26,63.

20 km kappgang:

Gull: Antigoni Ntrismpioti, Hellas 1.20.03,

sølv: Katarzyna Zdzieblo, Polen 1.29.20,

bronse: Saskia Feige, Tyskland 1.29.25,

4) Ljudmila Oljanovska, Ukraina 1.29.46, 5) Valentina Trapletti, Italia 1.29.56, 6) Clémence Beretta, Frankrike 1.30.37.

3000 m hinder:

Gull: Luiza Gega, Abania 9.11,31

Sølv: Lea Meyer, Tyskland 9.15,35

Bronse: Elizabeth Bird, Storbritannia 9.23,18

4) Alicja Konieczek, Polen 9.25,15, 5) Tugba Guvenc, Tyrkia 9.25,58, 6) Claudia Prisecaru, Romania 9.35,17.

Spyd:

Gull: Elina Tzengko, Hellas 65,81

Sølv: Adriana Vilagos, Serbia 62,01

Bronse: Barbora Spotakova, Tsjekkia 60,68

4) Reka Szilagyi, Ungarn 60,57, 5) Martina Ratej, Slovenia 59,36, 6) Liveta Jasiunaite, Litauen 58,95.