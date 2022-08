Brentford ned på jorda mot Fulham – Moi og Southampton snudde til seier

Brentford kom til London-oppgjøret mot Fulham med 4-0-seier over United i bagasjen, men kom til kort mot ubeseirede Fulham. Bobby Decordova-Reid og João Palhinha scoret først for hjemmelaget, før Christian Nørgaard og Ivan Toney sørget for utligning til 2–2.

Aleksandar Mitrovic ble den store helten for Fulham da han stanget inn 3-2-målet i det siste ordinære minutt. Høyreback Kevin Mbabu slo et flott innlegg som sterke Mitrovic sendte tilbake i hjørnet innlegget kom fra.

Brentford-keeper David Raya, som tidligere i kampen hadde stått i veien for Mitrovic, var sjanseløs på å nå bort.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Southampton i 2-1-seieren over Leicester. Sistnevnte gikk opp i ledelsen på et vakkert frispark fra James Maddison i annen omgang, før Ché Adams utlignet med 20 minutter igjen. Etter 85 minutter ble samme Adams matchvinner da han scoret med et flott saksespark.

Zaha-dobbel

Crystal Palace vant på sin side sin første kamp for sesongen mot Aston Villa, som tok ledelsen da Ollie Watkins scoret etter fem minutter. Palace slo imidlertid fort tilbake, og to minutter senere satte Wilfried Zaha ballen i hjørnet etter å ha løpt seg fri på kanten av 16-meteren.

Begge lag skapte flere store sjanser, og etter 58 minutter satte Zaha inn 2–1 for Palace på returen etter egen straffebom. Jean-Philippe Mateta fastsatte resultatet til 3–1.

Zaha står dermed med tre scoringer på de tre første kampene. Han scoret også da laget tok et sterkt poeng borte mot Liverpool forrige runde.

Sene scoringer

Det endte 1–1 mellom Nottingham Forest og Everton. Brennan Johnson sendte førstnevnte i ledelsen med ti minutter igjen av ordinær tid, men åtte minutter senere reddet Demarai Gray poeng for de blåkledde.

Everton fikk en mulighet til å sikre seieren helt på tampen, men Nottingham Forest-keeper Dean Henderson fikk kastet seg fram og reddet med ansiktet.

