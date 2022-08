Ruud på lag med Nadal, Federer og Djokovic: – En fantastisk mulighet for meg

Onsdag kveld gikk Casper Ruud på et overraskende tap mot amerikanske Ben Shelton i ATP-1000-turneringen i Cincinnati. Til tross for det sviende tapet så han framover mot både US Open og Laver Cup de kommende ukene. Ruuds deltakelse i den sistnevnte turneringen ble kunngjort tidligere i august.

– Det blir en helt utrolig turnering, sier Ruud til NTB om Laver Cup-deltakelsen.

Turneringen spilles mellom et europalag og et verdenslag. Ruud blir lagkamerat med tennisstjernene Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray og Stefanos Tsitsipas.

– Vi har et fullspekket lag med de fire beste spillerne de siste 20-årene og tre av de største legendene i hele tennishistorien, fortsetter Ruud.

Nordmannen har møtt alle sine lagkamerater på motsatt side av nettet gjennom karrieren. På nært hold skal han denne gangen ta imot alt av råd og tips.

– Det blir helt fantastisk for meg å få den muligheten til å kunne spille på lag med dem og lære mest mulig, sier nordmannen som har klatret opp til nummer fem på verdensrankingen.

Ruud spilte på europalaget i fjorårets utgave av Laver Cup. Da vant han sin debutkamp mot amerikanske Reilly Opelka. I år håper Ruud at han kan bidra med det samme.

– Jeg skal gjøre mitt beste og gleder meg veldig. Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse.

Laver Cup spilles i London fra 23. til 25. september.