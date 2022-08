Iuel nummer fem i EM-finalen på 400 meter hekk

Som ventet fikk Iuel knalltøff konkurranse på Olympiastadion. Hun stilte i fredagens finale med den svakeste bestenoteringen i et felt på åtte løpere.

Dagen før senket Tjalve-jenta sin personlige rekord til 54,68 i semifinalen. Som i VM tidligere i sommer gjorde hun det med to hundredeler.

I finalen løp Iuel sterkt og inn mot den siste hekken var hun med i medaljekampen. En dårlig landing sendte imidlertid det norske håpet litt ut av balanse, og det kostet henne medaljemuligheten.

– Jeg synes dette var kjempebra. Bane én er litt krevende. Dette var strålende, sa trener Leif Olav Alnes til NRK.

Iuel booket finalebilletten i München med det beste resultatet av de to som gikk videre på tid. Forrige gang hun kjempet om en topp-åtte-plassering i et stort mesterskap, var i EM i Amsterdam for seks år siden.

Der ble hun nummer seks på tiden 56,24.

Femke Bol fra Nederland ble europamester på 52,67 fredag. Hun vant også 400 meter flatt tidligere i mesterskapet.

Bak Bol ble det to ukrainske medaljer i München fredag. Viktoriya Tkachuk tok sølvet på 54,30, mens Anna Ryzhykova ble bronsevinner med tiden 54,86.

Line Kloster var sett på som en potensiell medaljekandidat før EM, men var ikke på toppnivå i semifinalen og røk ut. Hun var hele 1,72 sekunder bak norgesrekorden (53,91) hun satte i juli.