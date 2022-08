Ruud om sjokkexiten i Cincinnati: – Ikke mye som gikk min vei

– Det var ikke mye som gikk min vei i dag, så det var en tøff dag på jobben, sa Ruud til NTB.

Verdensfemmeren måtte se seg slått i strake sett (3-6, 3-6) mot den amerikanske unggutten Ben Shelton, som ligger som nummer 229 på ATP-rankingen.

– Jeg møtte en ung spiller som viste et veldig godt toppnivå. Han kom ut i hundre og spilte nærmest en feilfri kamp, sier nordmannen.

Ruud erkjenner at han ble satt ut av det offensive spillet til Shelton.

– Det overrasket meg nok lite grann. Jeg visste at han var god, men det var litt vanskelig å vite hva man møtte.

Turneringen i Cincinnati er oppvarming til sesongens fjerde og siste Grand Slam-turnering i New York. Til tross for tapet i 2. runde er ikke Ruud stresset over formen før US Open starter 29. august.

– Jeg har spilt mange kamper i år og vunnet mange av dem. Jeg tenker egentlig at det bare blir bra å få en treningsperiode på 10-11 dager, så man kommer ut i hundre i US Open.

23-åringen tror turneringen kan passe ham godt.

– Det blir kamper over fem sett. Da blir det litt lengre, litt tøffere og siste Grand Slam-turneringen for året, avslutter den norske tennisstjernen.

En annen grusspesialist røk også ut av Cincinnati-turneringen onsdag. Rafael Nadal tapte overraskende for Borna Coric.