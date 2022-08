Iuel til EM-finale på tid: – Det er vondt å sitte der

Iuels tid var 54,68 sekunder, og med det forbedret hun sin personlige rekord med to hundredeler. Hun gikk ikke direkte videre og måtte vente til det siste semifinaleheatet var over.

– Det står om en finaleplass. Du har syra i beina og vil egentlig begynne å restituere, så må du pine deg gjennom det siste heatet, sa Iuel til norsk presse.

– Det er vondt å sitte der, både fysisk og psykisk, for du kjenner at syra samler seg, men jeg fikk beveget meg litt. Heldigvis så jeg at tiden var ganske bra, men man vet jo aldri hva som skjer i det siste heatet, la Iuel til.

– Fortjener plassen i finalen

Line Kloster og Elisabeth Slettum røk ut i semifinalen. Kloster endte på 3.-plass og måtte håpe at tiden (55,63) holdt til en finaleplass. Det gjorde det ikke.

– Jeg åpnet altfor fort med litt mer vind enn jeg har hatt de siste løpene, og jeg får skikkelig svi for det. Jeg hadde ingenting å gi på slutten. Jeg prøvde, men det gikk ikke, sa Kloster.

Kloster var full av lovord om Iuel og hennes rekord.

– Hun løp veldig bra. Hun viser igjen at hun løper «pers» og er i form til det. Hun har fått en god mesterskapserfaring og holder seg rolig. Hun løper knallbra og gjør den jobben hun skal, og da fortjener hun plassen i finalen, sa Kloster til NTB.

Elisabeth Slettum satte ny personlig rekord med tiden 56,61. Det holdt til 6.-plass i det tredje og siste heatet og ingen finaleplass.

– Klokere og visere

Iuel var i EM sist i 2016. Den gangen løp hun inn til 6.-plass.

– I den finalen var det mye nerver. Jeg var veldig høyt oppe etter semifinale og norsk rekord og kvalifiserte meg til OL. Jeg var helt i hundre, og jeg tror ikke jeg klarte å senke skuldrene til dagen etter, fortalte Iuel.

Nå har det gått seks år.

– Jeg føler jeg har blitt litt eldre og visere og fått en trener (Leif Olav Alnes) som er flink til å roe meg ned og få meg i stand til et nytt løp.

Finalen i München går av stabelen klokken 21.45 fredag kveld.













(©NTB)