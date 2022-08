Europa-skrell for Molde – tapte mot Wolfsberger

Molde har fått en marerittstart på den siste kvalifiseringsrunden til gruppespillet i conferenceligaen. Nå er de nødt til å vinne borte i Wolfsberg for å ta seg inn i turneringens gruppespill.

Etter kampen ropte Molde-trener Erling Moe alle spillerne inn i garderoben istedenfor til pressesonen.

– Det er greit å få samlet dem istedenfor at de er spredt for alle vinder. Det er en kamp vi skaper nok til å vinne kampen. Vi gir dem sjansene de har og summen av det er at det blir for dårlig, sa Moe i et intervju vist på VG+ Sport.

– Vi er sterke i troen. Vi drar ned dit i angrepsposisjon og kjenner på at «dette kan vi klare», fortsatte treneren.

Med David Datro Fofana i spissen så Molde ut til å ha stålkontroll på kampen og skapte et hav av sjanser.

Det var helt fram til Birk Risa slapp markeringen sin på Thai Baribo, som fikk stå helt alene i feltet og nikke gjestene i ledelsen etter 22 minutter.

Vertene fortsatte å kjempe hardt, hvor Fofana kom seg til enorme sjanser, men måtte til slutt se seg slått hjemme mot østerrikerne.

Wolfsberger ligger nest sist i den østerrikske toppdivisjonen, med to fattige poeng på fire serierunder. Molde på sin side leder Eliteserien med 42 poeng på 18 kamper.

Returoppgjøret spilles i Østerrike torsdag om én uke.

Forferdelig markering

Etter at Molde hadde bombardert Wolfsberger-forsvaret med sjanser det første 22 minuttene, var det gjestene som tok ledelsen mot spillets gang.

Thorsten Rocher slo et innlegg inn i boksen, hvor Baribo fikk stå helt alene og heade inn ledermålet for østerrikerne.

– Birk Risa viser hvordan man ikke skal markere der, sa Molde-legende Daniel Berg Hestad i pausen.

Fofana lekte med Wolfsberger-spillerne både før og etter hvilen, men det ville seg ikke for spissen, som til og med sendte ballen mellom beina på Hendrik Bonmann i Wolfsberger-målet og i stolpen.

Saken fortsetter under videoen

Store sjanser

Magnus Wolff Eikrem var også svært nære å utligne for vertene da han banket til fra 16-meterstreken, men Bonmann fikk en finger på den og dyttet ballen over mål.

66 minutter inn i kampen satte gjestene ballen i mål for andre gang, men til Moldes lettelse ble scoringen annullert for offside.

De to backene Eirik Haugan og Kristoffer Haugen kom seg også til hver sin sjanse, men heller ikke de fant veien fram til nettmaskene bak Bonmann.

– Ballen ville ikke inn i dag, men vi ser jo hvor mye bedre vi er enn dette laget her. Så vi ser at vi fortsatt kan snu det, sa Haugan.

Vinneren av dobbeltoppgjøret går inn i gruppespillet i conferenceligaen, som trolig er verdt et sted mellom 35–40 millioner kroner for alle lag som får plass der.

