Tysk sikkerhetsvakt gjorde nazihilsen mot israelske EM-utøvere

De 16 utøverne er en del av Israels EM-tropp i den tyske byen. Politiet sier i en pressemelding at en 19 år gammel mannlig sikkerhetsvakt fra Berlin gjorde nazihilsen mot dem da de gikk forbi ham på Hanns-Braun-broen, som forbinder Olympiastadion og den olympiske landsbyen.

«En av de fire sikkerhetsvaktene til stede ble observert i å gjøre en nasjonalsosialistisk hilsen», heter det i uttalelsen.

Det var en av politibetjentene knyttet til Israel-troppen som la merke til den antisemittiske handlingen. Tysk politi arresterte vakten øyeblikkelig, og han er nå utestengt fra alle de resterende konkurransene i EM.

Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung er mannen av arabisk opprinnelse, men har tysk statsborgerskap. Nazihilsenen er forbudt i Tyskland. Det kan gi opp til seks måneder fengsel.

I tillegg etterforskes han for bæring av skilt som tilhører grunnlovsstridige organisasjoner. Süddeutsche skriver at brudd på den tyske straffeloven paragraf 86 gir bot eller fengsel inntil tre år.

Hendelsen skjedde 50 år etter at elleve israelere ble drept under OL i München i 1972. Åtte palestinere tok seg inn i byen og drepte to israelske OL-utøvere før de tok ni gisler. Kravet var at 234 palestinske fanger skulle slippes fri i Israel.

Det gikk ikke Israel med på, og en redningsaksjon ble igangsatt for gislene. Alle ni mistet livet.