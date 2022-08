Tromsø videre i cupen etter straffer mot HamKam

I straffesparkkonkurransen bommet først Jasse Tuominen. Tromsø-målvakt Simon Thomas reddet straffen fra MarcusPedersen. Casper Øyvann scoret. Aleksander Melgalvis scoret. Niklas Vesterlund brente sin straffe da skuddet gikk rett på Lars Jendal. Fernan Faerron misset for Kamma. Anders Jenssen scoret. Hasan Kurucay scoret. Sakarias Opsahl scoret. Kobe Hernandez-Foster scoret.

Elias Aarflot scoret. Kristian Onsrud scoret til 4–4. Warren Kamanzi scoret. Benjamin Faraas scoret. Tobias Hafstad scoret før Lars Jendal skjøt svakt utenfor og Tromsø kunne juble for avansement.

I den andre ekstraomgangen var unge Benjamin Faraas millimeter unna å score sitt annet mål for klubben. 16-åringens avslutning ble stoppet på streken av Niklas Vesterlund.

HamKam var friskest i den siste ekstraomgangen. Vegard Kongsro hadde en heading like utenfor fra god posisjon.

Runar Norheim hadde et godt forsøk fem minutter før slutt, men hjemmelagets målvakt Lars Jendal ordnet opp.

Kamma-kaptein Aleksander Melgalvis kunne avgjort like før slutt, men skjøt utenfor fra skrå vinkel.

Nysigneringen Marcus Pedersen startet på benken for hjemmelaget, men kom inn med et drøyt kvarter igjen av ordinær tid. Da hadde Pål Alexander Kirkevold skutt to ganger i stolpen i løpet av kampen.

I striregnet på Hamar var det hjemmelaget som i store deler av oppgjøret var best.

Fram til 3. runde i årets norgesmesterskap hadde HamKam slått Furnes 7–0 og Elverum 3-1, mens Tromsø har vunnet 8–0 mot Ishavsbyen og slått Skjervøy 4–1.

Kampen skulle egentlig spilles tidligere i sommer, men flykanselleringer førte til at den måtte utsettes.

HamKam møter Bodø/Glimt i serien i neste kamp, mens Tromsø skal spille mot Vålerenga.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen