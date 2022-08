Musk avfeier Manchester United-kjøpet som en spøk

– Jeg skal kjøpe Manchester United, vær så god, skrev sørafrikaneren på Twitter.

Et par timer senere skrev han at det hele bare var en spøk.

– Nei, dette er en langvarig spøk på Twitter. Jeg skal ikke kjøpe noe idrettslag, svarte Musk til en twitterbruker.

Tesla-sjefen innrømmer likevel at dersom han skulle kjøpt et idrettslag, hadde det falt på Manchester United, som han heiet på som barn.

Manchester United har fått store problemer sportslig i starten av denne sesongen, og supporterne roper etter at deres amerikanske eiere skal bort.

Før kampen hjemme mot Brighton formet det seg et protesttog i byen før avmarsj mot Old Trafford. Det førte til at supporterbutikken utenfor stadion måtte stenge dørene to ganger grunnet trykket utenfor.

Ifølge Forbes har Musk en formue på 270,1 milliard dollar. Magasinet har også vurdert Manchester Uniteds verdi til 4,5 milliarder dollar.

Glazer-familien tok over Manchester United gjennom et såkalt fiendtlig oppkjøp for 17 år siden. Det ble gjort gjennom å ta opp en betydelig gjeld, og denne ble etterpå ført over på klubben.

Den tidligere klubbdirektøren, Michael Knighton, bekreftet forrige uke at han ønsker å legge inn et bud for å kjøpe fotballklubben.