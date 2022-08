Magnus Carlsen slo Levon Aronian i Champions of Chess

Magnus Carlsen spilte med svarte brikker mot Levon Aronian i det første partiet, men vant partiet etter 68 trekk.

– Den best tenkelige starten med svart og en flott seier, slo TV 2s ekspertkommentator Jon Ludvig Hammer.

Med hvite brikker det andre partiet ble det remis etter like mange trekk som i det første partiet. Også det tredje partiet endte remis.

I det avgjørende partiet holdt med remis med hvite brikker for nordmannen. Remis ble det etter at nordmannen hadde gitt fra seg initiativet over Aronian som har gjort amerikaner av seg.

– En veldig annerledes kamp enn da har vært til nå. Jeg ble virkelig satt under press av at han spilte raskt og kompromissløst. Jeg måtte hele tiden ta vanskelige valg, men jeg er fornøyd, sa Carlsen til TV 2.

I den fjerde runden torsdag skal Carlsen møte vietnamesiske Liem Quang Le som slo polske Jan-Krzysztof Duda i 3. runde.

