Henrik er brorens lynavleder mot ny gulljakt

Det var noen kaotiske minutter mellom målgang og medaljeseremoni tirsdag kveld i og rundt Olympiastadion.

Henrik var aldri langt unna sin ti år yngre bror og tok støyten på en kveld der Jakob selv valgte å holde seg unna pressen for å hindre energitap før det som venter.

Jakob Ingebrigtsen dro rett hjem til hotellet og i seng etter å ha fått et nytt mesterskapsgull rundt halsen.

– Det er mye styr, og det har vært en lang sesong med mesterskap og reising, og den planen som er lagt, er skjør. For at dette skal fungere, må han være så «fresh» som mulig på torsdag, sa lynavlederen Henrik Ingebrigtsen til NTB og enkelte andre norske medier i forkant av medaljeseremonien.

Torsdag kveld venter finalen på 1500 meter, Jakob Ingebrigtsens favorittøvelse.

Kanskje stiller han i enda bedre form da.

Restitusjon

– Jeg føler at vi er kommet over en liten kneik nå. Nå handler det om å restituere etter 5000-meteren raskest mulig.

Henrik Ingebrigtsen kalte lillebrorens sisterunde på 5000-meteren for et øyeblikk av de sjeldne.

– Løpet startet fra 3000 meter og inn. Det var et mesterverk av en sisterunde. Et kunstverk. Skulle ønsket jeg kunne ha rammet det inn. Jeg ble ganske imponert over måten han løste det på.

– Fyrte han på alle sylinderne?

– Ja. Han så bra ut. Han løp med en selvtillit underveis som så bra ut.

Høydeeffekt

Nytten av høydetrening er et evig tema for debatt. Team Ingebrigtsen sverger fortsatt til det de mener er en oppskrift for suksess. Henrik og Jakob kjørte i bil i fire og en halv time rett ned fra St. Moritz foran kvalifiseringen på 1500-meteren.

Det er et opplegg som er uvant for mange.

– I dag er vi på dag én etter høydeoppholdet. Dag null var under kvalifiseringen på 1500 meter.

Da Petter Northug var på topp, ankom han gjerne et mesterskap på dag åtte etter et høydeopphold, og så skulle storformen slå til på dag elleve. Ofte viste det seg å være svært så effektivt.

– Er ikke regelen at det skal være snakk om et maks antall dager før utbyttet kommer?

– Enten må du holde det innen 36 timer eller 12 dager. Nå kjører vi nesten samme opplegg som jeg gjorde foran EM i Amsterdam i 2016 (Henrik endte opp med bronse på 1500 meter). Da dro jeg rett ned fra St. Moritz og konkurrerte på dag null. Det er en risiko at du føler deg dritt og ryker ut i forsøket, men når du kommer deg over den, så skal du egentlig føle deg bedre dag for dag.

Mest jubel

– Det betyr full effekt torsdag kveld?

– Det er planen. Jeg tror at han er motivert til virkelig å slå til der. Jeg tror at han har mer lyst på det gullet.

I så fall blir Jakob Ingebrigtsen en enda større helt blant publikum på Olympiastadion. 21-åringen var den utøveren som fikk klart mest jubel og applaus da feltet på 5000-meterfinalen ble presentert av stadionspeakeren.

Det tyske publikummet kan sin idrett.