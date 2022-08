Glimt med fordel i mesterligajakten: – Føles nesten som et tap

Returoppgjøret spilles i den kroatiske hovedstaden 24. august. Vinneren av dobbeltoppgjøret kvalifiserer seg til gruppespillet i Champions League og vil være garantert 155 millioner kroner.

Sist et norsk lag spilte gruppespill i Europas gjeveste klubbturnering var Rosenborg i 2007/08-sesongen.

Amahl Pellegrino sendte bodøværingene ett steg nærmere å bli det neste norske laget i turneringen med sin scoring før pause. Likevel satt ikke smilene løst etter kampslutt.

– Det er en fantastisk kveld, men jeg føler at vi ikke klarer å sette krona på verket. Det er det som mangler i dag. Vi er ikke helt der i dag og vi får ikke drept kampen. Det å stå igjen med 1-0 føles nesten ut som et tap, egentlig, sa matchvinneren til TV 2 etter kampen.

– Vi er nødt til å steppe opp ett hakk og vi kommer til å møte et helvetes kok der nede, fortsatte vingen.

Stopper Isak Amundsen er klar på at Glimt kan spille mesterliga i høst.

– Det blir helt klart et tøft oppgjør, men vi har mulighet. Det blir sikkert en gryte som møter oss der nede så må vi prøve å ta tak i kampen. Vi møter et bra lag så vi må ri av den stormen, sa han.

Ville ha mer

Det vil bli imidlertid bli en svært tøff retur i Kroatia. Glimt-trener Kjetil Knutsen var klar på at de gjerne skulle hatt mer å gå på foran returkampen.

– Vi møter et smart lag som klarer å ta tempoet ut av oss. Vi er ikke gode nok i presspillet. Det er nok tilløp til at vi kan score det andre, men det er det andre veien også. En OK prestasjon, men jeg føler ikke vi kommer helt opp på det nivået vi håpet at vi skulle gjøre i dag. Vi skulle gjerne hatt en scoring til, sa Knutsen.

– Det blir i hvert fall en spennende kamp neste uke, fortsatte han.

Laget som taper, går inn i gruppespillet i europaligaen. Dét vil også rasle godt i lommeboken. Gruppespill i Europa League belønnes med 36 millioner kroner. I tillegg får taperen fem millioner euro (rundt 50 millioner kroner) fra Uefa.

Sisteskanse Nikita Haikin var tilbake i målet for Glimt etter skaden han pådro seg mot Zalgiris i den forrige runden av mesterligakvalifiseringen.

Matchvinner

Glimt tok føringen i kampen og styrte spillet lenge. Etter 37 minutter var Pellegrino først på et innlegg fra Joel Mvuka og stanget ballen i mål til ellevill jubel fra et fullsatt Aspmyra.

– Det er en deilig følelse å assistere lagkompisene. Det er jo et hakk høyere enn det jeg er vant til, men jeg føler jeg tar nivået ganske bra. Vi mangler å score flere mål i dag, sa Mvuka og la til at han tror på avansement.

Like etter var Lars-Jørgen Salvesen svært nære ved å doble ledelsen, men headingen gikk i tverrliggeren og over.

I annen omgang kom Zagreb mer med i kampen, men de greide ikke sette Glimt-forsvaret og Haikin på de største prøvene. Glimt fortsatte å styre men de største sjansene lot vente på seg.

Med ti minutter igjen kom nysigneringen Anders Grønbæk inn for Glimt. Han fikk en mulighet noen minutter senere uten at det truet Dominik Livakovic i Zagreb-buret. Etter 86 minutter fikk Bruno Petkovic en enorm mulighet, men avslutningen hans strøk stolpen.

Glimt holdt unna og har med seg en ledelse til Kroatia neste uke.