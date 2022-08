Uklart om Grøvdal løper 5000-meteren i EM – skal testes onsdag

Landslagslege Ove Talsnes orienterte tirsdag om Grøvdals status i et møte med mediene på det norske utøverhotellet. Der kom det fram at avgjørelsen blir tatt onsdag.

Talsnes meldte om en viss framgang på skadefronten, men at situasjonen fortsatt er noe uklar for Grøvdal.

31-åringen har ikke vært i stand til å løpe i de siste dagene.

– Karoline har fått vond i ryggen med gradvis verre smerter over tid. Hun har nesten ikke vært i stand til å løpe, og vi har tatt henne ut av løping de tre siste dagene. Hun har fått intensiv fysikalsk behandling to ganger om dagen og er i bedring. Vi skal ta en test i morgen (onsdag) om hun er i stand til å løpe, sa landslagslege Ove Talsnes på tirsdagens pressetreff på det norske utøverhotellet.

Usikkert

Talsnes sier at det er usikkert om Grøvdal er i stand til å stille til start i 5000-meterfinalen, selv om romsdalsjenta er i framgang. Hun må passere onsdagens test for at det skal være mulig.

– Vi håper at hun kan stille, men vi er i tvil, konstaterte Talsnes.

Landslagslegen sier at det ikke er satt noen endelig diagnose. Ryggsmertene kan skyldes flere ulike årsaker. Det er ikke lett å stille eksakt diagnose for ryggsmerter. Det er gjort masse diagnostikk, inkludert MR-bilder.

– Det er ingen dramatikk i det, men det er dramatisk for en som lever av å løpe.

Planer

Romsdalingen hadde planer om å løpe både 10.000 og 5000 meter i friidretts-EM, men hun droppet den lengste distansen etter å ha fått smellen i ryggen. Grøvdal ville ha vært en åpenbar medaljekandidat på begge de to lengste distansene.

– Hun får gjennomført en del trening. Karoline er flink til å finne alternative måter å trene på. men vi vet per i dag i dag ikke om hun er i stand til å stille. Hun kan uansett ikke stille uten å ha litt vondt, sa Talsnes.

Grøvdal hadde muligheten til å stille til start i kvalifiseringen på 1500 meter. Den benyttet hun seg ikke av.

32-åringen er fersk innehaver av den norske rekorden på 5000 meter. I juni tok hun seg ned til 14.31,07 i Bislett Games og slo Ingrid Kristiansens bestenotering (14.37,33) fra 1986.

Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM på merittlista. De kom på 10.000 meter i 2016 og 3000 meter hinder to år senere.

Tidligere i sommer ble hun nummer åtte på 5000-meteren i VM i Eugene, Oregon i USA.

Talsnes sier at formen til Grøvdal var i klar bedring etter VM i Eugene helt til ryggplagene dukket opp.

