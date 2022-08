Ny rasismeskandale i Serie A – Osimhen ble ropt apelyder etter

De rasistisk motiverte ropene var ifølge nyhetsbyrået AFP rettet mot Napolis nigerianske målmaskin Viktor Osimhen, som både scoret og assisterte i 5-2-seieren.

En AFP-journalist som var til stede på kampen rapporterte at en del av hjemmefansen ropte apelyder mot Osimhen. Verona har en lang historikk med rasisme blant deres høyreorienterte supportere.

Nigerianeren svarte på de rasistiske ropene med å ta av seg den beskyttelsesmasken og etterlignet gråtebevegelser inn i et kamera på banen, etter han scoret sitt første mål for sesongen.

Milan-keeper Mike Maignan ble utsatt for rasistiske tilrop under en kamp mot Juventus forrige sesong. Den nigerianske Crotone-spissen Simy, og hans sønn, ble også offer for rasisme i sosiale medier forrige sesong.

(©NTB)