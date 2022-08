Nuñez slaktes av den britiske pressen etter Anfield-debuten

57 minutter inn i kampen kokte det over for uruguayaneren da han skallet ned Andersen etter en konfrontasjon. Nuñez fikk marsjordre og måtte rett i garderoben i debuten sin på Anfield.

Det har vekket store reaksjoner i den britiske pressen, som slakter spissen. Sky Sports har blant annet gitt han 2/10 på børsen.

Liverpool Echo og ESPN UK har gitt han 3/10 og er harde i sin begrunnelse av børskarakteren:

«En klar målmaskin for Liverpool. Skøyt til side for mål på en stor sjanse tidlig i kampen, traff stolpen på overtid i førsteomgang, brente en ny sjanse og ble deretter utvist for en dum nedskalling», skriver Liverpool Echo.

«Uruguayanerens avslutninger burde vært mye bedre ettersom han bommet på et par store sjanser, men kampen hans ble definert av et tåpelig rødt kort for voldelig oppførsel», skriver ESPN.

BBC omtaler også skallingen som «idiotisk» og gir han 3,72/10, mens Daily Mail går så langt som å kalle spissen for «dum».