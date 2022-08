Eirik Kjønø og Stabæk avsluttet forholdet

Ifølge TV 2 ble spillerne tidligere på dagen informert om at treneren ikke blir med videre og at han var i forhandlinger om en sluttpakke.

Stabæk som lå godt på tabellen og kjempet om direkte opprykk bak suverene Brann, har røket på tre strake tap. Det kulminerte med 2-3-tapet for Stjørdals-Blink i helgen.

Kjønø ble ansatt som assistenttrener i Stabæk som spilte i eliteserien i fjor under Jan Jönsson. Han overtok etter hvert hovedansvaret i klubben.

Før 31-åringen kom til Stabæk trente han Grorud med stor suksess.

– Jeg har hatt en fin tid i Stabæk og beklager at resultatene i år ikke har vært som forventet. Jeg respekterer klubbens behov for å gjøre endringer nå og er sikker på at Stabæk kommer til å få gode resultater utover høsten og har en lys fremtid i vente, sier Kjønø i pressemeldingen fra Stabæk.

Assistenttrenerne Hugo Vicente og Petter Belsvik overtar midlertidig som trenere for A-laget.

Klubben ønsker å takke Eirik for innsatsen og ønsker han lykke til med den videre trenerkarrieren.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Men noen ganger er en endring nødvendig og vi mener at en endring er nødvendig nå. Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Eirik har lagt ned i den perioden han har vært her nå og vi ønsker han lykke til fremover, uttaler styreleder Espen Moe i Stabæk Fotball

