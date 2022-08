Tuchel og Conte risikerer straff etter kaoskampen

Forbundet mener managerne oppførte seg dårlig mot slutten av kampen, og har nå valgt å sikte begge for «upassende oppførsel» etter kommentarene mot dommer Anthony Taylor etter kampen som endte 2-2, opplyser de på Twitter.

Både Tuchel og Conte fikk rødt kort på tampen. I etterkant fyrte Tuchel løs mot kamplederen.

– Jeg kan ikke lede laget, men dommeren kan dømme neste kamp, sa tyskeren ironisk på pressekonferansen.

Det er blant annet det FA peker på i sin begrunnelse.

«Managerne er anklaget for å ha vist dårlig oppførsel ved å antyde at dommeren var partisk og angripe hans integritet», heter det i uttalelsen. Videre opplyser de at managerne har til torsdag å svare på anklagene.

Lugging

I forkant av Tottenhams utligning på overtid dro Tottenham-forsvarer Christian Romero Chelsea-back Marc Cucurella i håret slik at spanjolen falt. Det ble ikke dømt frispark, og på det påfølgende hjørnesparket stanget Harry Kane inn 2-2-målet.

– Vi har VAR som skal hjelpe dommerne med å ta de rette beslutningene. Siden når kan spillerne dra hverandre i håret? spurte Tuchel.

I løpet av kampen barket Tuchel og Conte sammen. Blant annet reagerte Chelsea-leiren sterkt på at Conte feiret mot dem da Tottenham utlignet til 1-1.

Rødt kort

I etterkant feiret Tuchel vilt foran Tottenham-benken da Reece James sendte de blåkledde i ledelsen igjen, noe Conte ikke fikk med seg.

Etter kampslutt tok de to hverandre i hendene før de igjen barket sammen. De ble begge vist det røde kortet etter krangelen.

Italieneren la sent søndag kveld ut en melding på sin Instagram-konto der han sa at han gjerne skulle ha spent bein på Tuchel da han løp forbi benken for å feire.

Nå kan de straffes og miste flere kamper på sidelinjen.