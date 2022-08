Skotheim tredje best i EM-tikampen – perset på 400 meter

En sterk kveldsinnsats i München tok Skotheim opp i tetstriden. Han var feltets bestemann med 2,11 meter i høyde, og det ble fulgt opp med heatseier på 400 meter.

Med tiden 48,27 senket han sin personlige rekord med fire tidels sekund.

20-åringen har en poengscore på 4324 når fem øvelser gjenstår. Simon Ehammer fra Sveits topper klart på 4661, mens italienske Dario Dester snek seg forbi Skotheim med tre poeng.

Skotheim har sju poeng mindre enn da han lå på 7.-plass etter første dag av VM i Eugene senere i sommer.

– Dette var gøy! Jeg løp ett og et halvt sekund raskere på 400 meter enn i Eugene. Dette smakte veldig godt, sa Skotheim til NTB etter den første dagen av 10-kampen.

Skotheim sier at han løp på pur vilje de siste 50 meterne. Han stivnet skikkelig.

– Jeg tror aldri at jeg har hatt det så vondt noen gang, sa Skottheim.

Potensial

Han var uansett fornøyd med den første dagen, bortsett fra litt under pari i lengde og høyde.

– Det er absolutt godkjent, og det har ikke vært noen dårlige resultat. Da får jeg se hva jeg kan få gjort på dag to. Jeg er egentlig sterkest på den første dagen, men vi får se. De handler om å få prestert så bra som mulig på dag to. Jeg har øvelser der med et større potensial enn mangekamp-persen. Det spørs bare hvor restituert jeg er etter denne 400-meteren. Formen er der, sa Skotheim.

Skotheim åpnet tikampen med å løpe 10,98 på 100 meter. Deretter ble det 7,56 meter i lengde. 20-åringen var med det oppe på 3.-plass totalt. I kule noterte han 13,65 meter.

Fornøyd

Martin Roe er bokført med 3978 poeng. Det holder til en 16.-plass.

Bergenseren startet dagen med heatseier og 10,94 på 100 meter. Senere ble det 7,21 meter som best i lengde og 14,72 i kule. Han avsluttet første dag med å løpe 50,83 på 400 meter.

Roe har slitt mye med skader og sykdom siden 6.-plassen i tikampen i Berlin-EM i 2018. Han hadde sin første konkurranse for sesongen så sent som 1. august.

– Dagen startet bra. De første øvelsene gikk nesten på autopilot. I høyde begynte beina å bli tunge. Jeg har rett og slett for lite trening det siste året til å holde en hel dag. Jeg skulle gjerne hatt det halvåret med trening som gikk bort. Alt i alt er jeg fortsatt fornøyd med at jeg fortsatt er i live og er med her, sa Roe med et smil.

München-mesterskapet går uten norgesrekordholder Markus Rooth. Han droppet VM for å satse mot EM, men en skade sendte ham nylig ut av troppen.

Tikampen avsluttes tirsdag med 1500 meter, 110 meter hekk, diskos, stav og spyd.