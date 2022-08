Ingebrigtsen kontrollert til EM-finale på 1500 meter – Kvan Edman ute

Ingebrigtsen løp inn til tiden 3.38,48 og seiret i det første av to kvalifiseringsheat. Han la seg tidlig litt bak feltet, men etter hvert satte han opp farten og var aldri truet i jakten på finalebillett. Han tok seg tid til å juble mot publikum de siste meterne.

– Det er gøy. Det er alltid en følelse av lettelse og mestring. Jeg ble litt overrasket over at det blåste så voldsomt, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg følte meg bra og løp med god kontroll. Det svarte bra på sisterunden, fortsatte han.

Finalen på 1500 meter går torsdag kveld. Tirsdag kveld venter det finale på 5000 meter på 20-åringen fra Sandnes.

– Nå skal jeg hvile godt og spise bra. Og ikke minst ligge med beina høyt, sa Ingebrigtsen om 5000-meterfinalen.

Billig

I likhet med under VM i Eugene hadde ikke Jakob tid til den skrivende pressen. Etter forsøk og semifinaler.

På spørsmål fra Stavanger Aftenblads utsendte sa han likevel kjapt:

– Det fungerte bra. Jeg fikk det overraskende billig, sa han i rygg på friidrettsforbundets pressemann Morten Olsen som loset ham i rask fart gjennom pressesonen.

Kvan Edman løp inn til 10.-plass på tiden 3.41,30 i det andre forsøksheatet og røk med det ut. Han slapp seg i likhet med Ingebrigtsen bak feltet i starten og greide aldri å avansere fort nok.

Da den siste runden startet lå han godt plassert, men falt lenger og lenger bak i løpet av de siste 100 meterne. På oppløpet stoppet det opp for ham.

– Jeg synes at jeg løste det taktisk ganske bra, men det svarte veldig dårlig på slutten. Jeg kjente ikke helt igjen kroppen min, og det er vanskelig å si hvorfor det ble sånn i dag. Det er mulig at jeg svidde av litt for mange krefter på å posisjonere meg. Det var et hederlig forsøk, men det var ræva respons fra kroppen, sa 29-åringen til NTB.

Annen oppladning

Edman var helt sikkert blant de i få i feltet som jobber ved siden av satsingen. Slikt tærer på.

– Jeg jobber full tid, og jeg har sikkert hatt en annen oppladning enn mange av de andre her. Jeg skal ikke bruke det som noen unnskyldning, for det har gått greit på trening.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende olympisk mester på 1500 meter. I sommerens VM i Eugene, Oregon kom han på 2.-plass med 3.29,47. Det er også årsbeste.

Da vant briten Jake Wightman på 3.29,33. Han deltar ikke på 1500 meter i EM. I stedet løper han 800 meter.

Flere av de beste europeiske 1500-meterløperne fra VM stiller ikke på distansen på Olympiastadion i München-EM.