Grøvdal løper ikke 1500 meter – legen orienterer om status tirsdag

Etter planen skal jenta fra Romsdal løpe 5000-meterfinale i friidretts-EM torsdag kveld.

Bjerkeli Grøvdal var kvalifisert til å løpe tre distanser i årets EM, men det var aldri planen at hun skulle delta i alle tre. Hun måtte nøye seg med to og bestemte seg for de to lengste.

Sist lørdag kom beskjeden om at hun ikke kunne løpe finalen på 10.000 meter mandag kveld. Det skyldtes ifølge en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund at hun hadde pådratt seg en smell i ryggen.

31-åringen skulle egentlig ha deltatt på et pressetreff på løperhotellet Infinity Hotel & Conference Resort München et stykke nord for München sentrum søndag ettermiddag, men det slapp hun selv om hun var på plass på hotellet. Hun skal heller ikke delta under tirsdagens pressetreff og kommer heller ikke til startstreken på 1500-meterkvalifiseringen tidligere på dagen som erstatning for den tapte 10.000-meteren.

Det er for tidlig å si om hun blir friskmeldt til torsdagens 5000 meter på Olympiastadion i den sørtyske millionbyen.

Grøvdal kom på 8.-plass på 5000 meter under VM i Eugene, Oregon i USA tidligere i sommer.