16-årige Faraas stoppet Vålerengas seiersrekke på overtid for HamKam

Seks strake seirer har Vålerenga aldri klart i eliteseriesammenheng og det må de fortsatt vente på.

Etter en solid 1. omgang fikk bortelaget endelig uttelling rett før pause, da Henrik Udahl lobbet inn det som lenge så ut til å bli kampens eneste mål.

Udahl ble byttet ut for Vålerengas storsignering på spissplass, Torgeir Børven, etter 70 minutter og den hjemvendte spissen misset en god sjanse like før slutt. Det ble kostbart for Vålerenga som slapp inn på overtid etter klabb og babb i Vålerenga-boksen.

Neste helg spiller Vålerenga hjemme mot Tromsø. Samme lag skal HamKam bryne seg på til midtuka, mens en knalltøff bortekamp mot Bodø/Glimt venter neste helg.

Ettersom Jerv overraskende vant 1-0 mot Lillestrøm tidligere på dagen, begynner det å spøke med tanke på nedrykk for HamKam. Hamarsingene er nå fem poeng foran Jerv på nedrykksplass tross uavgjort.

Scoring på overtid

Etter 13 minutter jublet Vålerenga noen få sekunder for det de trodde var et ledermål etter en corner, men linjedommeren var oppe med flagget for offside. En heading fra Odin Thiago Holm dalte inn i mål på bakre stolpe, men en offsideplassert Amor Layouni strakte seg for å pirke ballen i mål og forstyrret HamKam-keeper Nicholas Hagen.

HamKam hadde også sitt å komme med og fikk noen veldig gode skuddmuligheter etter en corner i det 23. minutt, men forsøkene gikk ikke i mål.

Vålerenga var det førende laget og kom til en kjempesjanse etter 27 minutter. Henrik Bjørdal fikk ballen midt i boksen og skjøt forholdsvis upresset, men Hagen var ute og reddet forsøket.

Magnus Sjøeng måtte også varte opp med en god redning da Vegard Kongsro sendte et knallhardt skudd mot mål ti minutter senere. Så stemte alt for Vålerenga like før pause.

Petter Strand drev framover i banen og spilte ballen i bakrom til Udahl. Vålerenga-spissen lobbet ballen over Hagen og sendte VIF i føringen til pause.

Spissretur

Hasan Kurucay slet i store perioder av 1. omgang og måtte kaste inn håndkleet til pause. Bakgrunnen var trøbbel med synet.

– Jeg føler meg litt utilpass. Synet mitt er ikke 100 prosent, så jeg må ut i pausen, sa Kurucay til Discovery etter 1. omgang.

Etter 70 minutter ble det også gjort bytter, fra begge lag, som hadde hver sin hjemvendte spiss på benken fra start. Både HamKams Marcus Pedersen og Vålerengas Torgeir Børven fikk spille kampens 20 siste minutter.

Kaos

Spissene fikk hver sin sjanse til å score mot slutten. Pedersen kunne fått uttelling etter 73 minutter, da han nesten fikk pannebrasken på et farlig innlegg. I det 86. minutt ble Børven spilt gjennom, men avslutningen fra skrått hold ble reddet av keeper.

Osame Sahraoui fikk en kjempesjanse etter fantastisk spill to minutter senere, men igjen sto Hagen i HamKam-målet i veien.

Istedenfor var det HamKam som skulle få uttelling, i en omgang hjemmelaget knapt skapte en sjanse bortsett fra muligheten til Pedersen.

HamKam lempet ballen opp og Jonas Enkerud ble stoppet i siste liten av Sjøeng. Returen stoppet i unggutten Benjamin Faraas, før ballen ble klarert i hodet hans og i mål via Leonard Zuta på streken.

Det sørget for en dramatisk slutt på kampen og Vålerengas seiersrekke.

