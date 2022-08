Ødegaard kaptein i første hjemmekamp for Arsenal

Ødegaard gikk nok en gang av banen uten målpoeng og utmerket seg ikke noe særlig tross hele kampen på banen, men nordmannen og lagkameratene kunne nok en gang juble for en sterk seier i Premier League.

Arsenal Gabriel Jesus scoret to ganger da Arsenal slo Leicester lørdag. Foto: Mike Egerton / PA via AP / NTB

Sist helg ble Crystal Palace slått 2-0 på bortebane og mot Leicester tok Arsenal kommandoen fra start, anført av Jesus. Brasilianeren ga Arsenal ledelsen med en nydelig avslutning etter 23 minutter, før han headet inn en corner drøyt ti minutter senere.

William Saliba scoret selvmål for Arsenal like etter pause, men Granit Xhaka ga Arsenal tomålsledelse igjen kort tid senere etter en assist fra Jesus. James Maddison reduserte for Leicester, men Arsenal og Jesus var ikke ferdige med å herje.

Etter 76 minutter sto Jesus bak nok en assist da han sendte ballen til navnebror Gabriel Martinelli, som smalt inn sitt andre mål for sesongen.

Arsenal spiller borte mot Bournemouth neste helg, mens Leicester får hjemmekamp mot Southampton.

