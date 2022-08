«De røde djevlene» så alt annet enn farlige ut da de dro på besøk til Brentford lørdag kveld. Slapt forsvarsspill og mangel på bevegelse og presisjon gjorde det enkelt for vertene som kunne sette inn både ett, to, tre og fire mål før lagene gikk til pause.

David de Gea ga vertene gavepakker da Pelenda Da Silva og Mathias Jensen satte inn kampens to første mål.

– Jeg ønsker å ta mitt ansvar i dag. Det er min skyld at vi ikke fikk med tre poeng i dag. Etter de to feilene mine ble det veldig vanskelig for laget. Det var en forferdelig dag, sier de Gea, som selv ba om å bli intervjuet for å ta sitt ansvar for kveldens braktap.

Ben Mee var til gjengjeld kanskje litt heldig da han styrte inn Brentfords tredje med bakhode.

Vertene trengte riktignok ikke hjelp på alle målene. Ivan Toney og Bryan Mbeumo satte opp en perfekt kontring som førte til 4-0-målet.

Manchester United tapte sesongåpningen hjemme mot Brighton 1-2. Storklubben ligger helt sist på tabellen med null poeng og -5 i målforskjell.

– Det kom som en overraskelse at vi skulle starte kampen sånn. Å slippe inn fire mål på 35 minutter skal ikke være mulig, så laget må ta sitt ansvar. Vi må ta ansvar på banen, men det gjorde vi ikke, sier Manchester United-sjef Erik ten Hag.

– Treneren er også ansvarlig, og den tar jeg. Spillerne må også ta sitt ansvar og så må vi jobbe videre. De to første målene skal ikke skje. Det kan ikke skje, fortsetter nederlenderen.

Rundspilt

Det tok kun ni minutter før Manchester United-fansen måtte se nok et mål gå inn i nettmaskene bak David de Gea.

Brentford kunne storme i angrep etter at Cristiano Ronaldo hadde mistet ballen. Pelenda Da Silva banket til fra langt hold, med de Gea så ut til å ha god kontroll.

Dessverre for de rødkledde var det bare en illusjon da spanjolen gjorde en giganttabbe og lot ballen gå mellom hanskene og inn i mål.

Åtte minutter senere gjorde spanjolen vondt til verre da han prøvde å spille ballen til Christian Eriksen, men sendte den til feil danske – Mathias Jensen.

Midtbanespilleren kunne dermed ta et par skritt og banke inn Brentfords andre mål for kvelden.

– Det er utrolig. Jeg er ikke så vant med å score mål. Jeg viste ikke helt hva jeg skulle gjøre etter på, sier Jensen til Sky Sports.

– Skrekkfilm

Kvarteret før pausen slo Brentford en corner inn i feltet, som Ivan Toney forlenget bakover til Ben Mee, som styrte inn vertenes tredje mål.

– Det er en skrekkfilm. Det er rett og slett uvirkelig, kommenterte Kasper Wikestad på Viaplay.

Vertene fortsatte å ydmyke storkanonene da Toney og Bryan Mbeumo stormet på en kontring. Toney spilte en tvers over til Mbeumo, som kunne øke ledelsen til 4-0.

– Jeg har aldri sett noe lignende, kommenterte Lars Tjernås for rettighetshaveren.

Totalslakt på børsen

Til pause ga lokalavisen Manchester Evening News ut pausebørsen som besto av null til samtlige Manchester United-spillere som hadde startet kampen.

Etter hvilen gjorde Manchester United-sjef Erik ten Hag tre endringer: Raphaël Varane, Scott McTominay og Tyrell Malacia kom inn for Lisandro Martínez, Fred og Luke Shaw.

Det ga ingen umiddelbar effekt for gjestene, men de sluttet hvert fall å slippe inn mål på hver sjanse Brentford skapte.

Ronaldo tilbake

Cristiano Ronaldo ble benket til Manchester Uniteds serieåpning mot Brighton i Premier League, men til lørdagens kamp mot Brentford startet portugiseren.

Portugiseren skal angivelig ønske seg bort fra klubben og sto over flere av klubbens treningskamper i sommer. Dermed følte ikke ten Hag at portugiseren var i kampform til å starte i serieåpningen.

KAMPFAKTA

Brentford – Manchester United 4-0 (4-0)

Mål: 1-0 Josh Dasilva (9), 2-0 Mathias Jensen (17), 3-0 Ben Mee (30), 4-0 Bryan Mbeumo (34).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Harry Maguire, Scott McTominay, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Manchester U..

Brentford (3-2-3-2): David Raya – Pontus Jansson, Ben Mee, Mads Roerslev – Aaron Hickey (Mads Bech Sørensen fra 79.), Rico Henry – Josh Dasilva (Vitaly Janelt fra 61.), Christian Nørgaard (Frank Onyeka fra 78.), Mathias Jensen (Shandon Baptiste fra 73.) – Bryan Mbeumo (Yoane Wissa fra 72.), Ivan Toney.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez (Raphaël Varane fra 45.), Luke Shaw (Tyrell Malacia fra 45.) – Christian Eriksen (Donny van de Beek fra 86.), Fred (Scott McTominay fra 45.) – Jadon Sancho (Anthony Elanga fra 59.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Cristiano Ronaldo.

Premier League menn lørdag, 2. runde:

Aston Villa – Everton 2-1, Arsenal – Leicester 4-2, Brighton – Newcastle 0-0, Manchester C. – Bournemouth 4-0, Southampton – Leeds 2-2, Wolverhampton – Fulham 0-0, Brentford – Manchester U. 4-0.

Spilles søndag: Nottingham Forest – West Ham, Chelsea – Tottenham.