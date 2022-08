Fredagens direkte TV-sport

07.00: Golf, International Series Singapore. (Viasport Golf)

11.00: Dart, åttedelsfinale i World Series of Darts, Australia. (Viasport 1)

11.00: Friidrett, EM-uka. (NRK 1)

13.23: Sykling, Arctic Race of Norway. UCI World Tour. 2. etappe (flat), 154.3 km Mosjøen – Brønnøysund. (Eurosport 1, TV 2)

14.00: Golf, European Tour. Northern Ireland Open. (Viasport Golf)

15.00: Tennis, NM. Semifinale fra Frognerparken i Oslo. (Eurosport N)

16.03: Sykling, UCI World Tour. Battle of the North, etapperitt for kvinner. Dagens etappe: Askim – Mysen. (Eurosport 1)

17.00: Håndball, treningskamp mellom Magdeburg og Bjerringbro Silkeborg i Skarpnes Invitational. (TV 2 Sport 2)

17.30: Tennis-NM fortsetter. (Eurosport N)

17.50: Friidrett, EM-uka fortsetter. (NRK 2)

18.15: Tennis, Canadian Open ATP. (Eurosport 1)

18.30: Håndball, 2. Bundesliga. Nürnberg – FC Heidenheim. (Viasport 1)

18.45: Håndball, treningskamp mellom Arendal og Aalborg i Skarpnes Invitational. (TV 2 Sport 2)

19.00: Håndball, Superligaen. AC Horsens – FC Midtjylland. (Viasport 2)

19.00: Fotball, Eliteserien menn. Sandefjord – Rosenborg. (MAX)

20.00: Tennis, Canadian Open ATP fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, 1. Bundesliga. Freiburg – Dortmund. (Viasport 1)

[ Tårevåt Williams slått ut i Toronto: – Jeg er dårlig på å ta farvel ]

21.00: Golf, PGA. St. Jude Championship, dag 2. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie. Watford – Burnley. (Viasport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Levante – SD Huesca. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Osasuna – Sevilla. (TV 2 Sport 1)

00.30: Tennis, Canadian Open ATP fortsetter. (Eurosport 1)

01.00: Golf, US Women’s Amateur Open. (Viasport Golf)

01.00: Baseball, MLB. Boston Red Sox – New York Yankees. (Viasport +)

02.30: Tennis, Canadian Open ATP fortsetter. (Eurosport 1)

