Børven klar for Vålerenga: – Kommer for å bidra med mål

Nåværende VIF-trener Fagermo ledet Odd da Børven fikk sitt gjennombrudd for litt over ti år siden. På sine nettsider bekrefter Vålerenga at de to nå gjenforenes. Børven har spilt totalt 196 kamper i Eliteserien gjennom karrieren.

– Det kjennes godt å være på plass. Jeg trivdes i Vålerenga for ti år siden, og føler meg trygg på at jeg skal trives her denne gangen også, sier Børven og fortsetter:

– Jeg kommer først og fremst hit for å bidra med mål som spiss. I tillegg så jeg at jeg ble omtalt som en veteran, så da kan jeg kanskje hjelpe de yngre litt og vise dem hva som skal til. Skape litt kultur, rett og slett.

Børven kommer fra tyrkiske Gaziantep, og hentes inn som et spissalternativ etter at Vidar Örn Kjartansson var ferdig i klubben i juli.

– Passer veldig bra inn

Fagermo gleder seg over å ha Børven tilbake under sin ledelse. Han ble toppscorer i Eliteserien i 2019-sesongen med 21 mål for Odd.

– Torgeir er en spiller jeg kjenner svært godt, og en spisstype som passer veldig bra inn i måten vi spiller på, sier Fagermo.

Børven har skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2024, og sportssjef Joacim Jonsson er godt fornøyd med å få avtalen i boks.

– Torgeir var den første spissen vi prøvde oss på. Den gangen kom vi ikke i mål med den tyrkiske klubben, men det er som ordtaket sier: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sier han.

Odd-produkt

Spissen startet karrieren i Odd før han ble solgt til Vålerenga i 2012. Der ble han i to år og spilte 43 kamper før overgangen til nederlandske Twente.

Etter et utlån i Brann den påfølgende sesongen ble han permanent klar for bergensklubben i 2017.

Derfra returnerte han til Odd, før han signerte for Rosenborg i 2020. Siden har han vært innom Ankaragükü og Gaziantep i Tyrkia, før han igjen er klar for eliteseriespill i Vålerenga.

Nylig ble landslagsstopper Stefan Strandberg klar for en retur til klubben som har vist gryende form den siste tiden etter en svak sesongstart.

Oslo-klubben har fem seirer på rad, og kan for første gang i eliteseriesammenheng vinne seks kamper på rad om de slår HamKam borte til helgen. De blåkledde ligger på sjetteplass i ligaen med åtte poeng opp til Bodø/Glimt på den siste pallplassen.

