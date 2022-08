Onsdagens direkte TV-sport

13.38: Sykling, UCI World Tour. Tour de l’Ain i Frankrike, 2. etappe. (Eurosport 1)

15.33: Sykling, UCI World Tour. Franco Belgian Circuit. (Eurosport 1, TV 2)

17.03: Sykling, UCI World Tour. Battle of the North. Etapperitt for kvinner som kjørs gjennom Skandinavia. Etappen går fra Orust til Strømstad. (Eurosport 1, TV 2)

18.15: Tennis, Canadian Open. Casper Ruud skal onsdag opp mot slovaken Alex Molcan i 2. runde av Masters 1000-turneringen i Montreal. (Eurosport 1)

20.00: Friidrett, Diamond League i Monaco. (NRK 1)

20.00: Tennis, Canadian Open fortsetter. Casper Ruud skal opp mot slovaken Alex Molcan i 2. runde. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, engelsk mesteskapsserie. Sheffield Wednesday – Sunderland. (Viasport 1)

22.00: Tennis, Canadian Open fortsetter. Casper Ruud skal opp mot slovaken Alex Molcan i 2. runde. (Eurosport 1)

22.00: Baseball, MLB. Seattle Mariners – New York Yankees. (Viasport +)

00.00: Golf, US Women’s Amateur Open. (Viasport Golf)

