LIV-spillere får ikke slippe til i PGA-sluttspillet

De tre spillerne, som tidligere i år meldte overgang til den saudifinansierte golftouren LIV, var i forrige uke en del av flere spillere som varslet søksmål mot PGA-touren grunnet utestengelse fra turneringer.

Gooch, Swafford og Jones er i utgangspunktet kvalifisert til spill i PGA-sluttspillet, og har vært klare på at PGA-tourens utestengelse av dem er ulovlig. Tirsdag besluttet en føderal dommer i USA at de ikke får stille til start når startskuddet for sluttspillet går torsdag.

LIV-touren er ikke spesielt fornøyd med den avgjørelsen.

«Vi er skuffet over at Talor Gooch, Hudson Swafford og Matt Jones ikke får spille golf. Ingen vinner på å forby spillere å delta», skriver de i en uttalelse.

PGA-touren er på sin side mener beslutningen gjør at golfverden nå kan fokusere på det som «virkelig betyr noe».

– Med dagens nyhet kan våre spillere, supportere og samarbeidspartnere fokusere på det som virkelig betyr noe under de tre neste ukene. Nemlig det å følge de beste spillerne i verden under PGA-sluttspiller, sier PGA-sjef Jay Monahan til The Golf Channel.