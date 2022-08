Giggs’ ekskjæreste forteller om trusler, sjalusi og vold

Aktoratet tegnet et lite flatterende bilde av den tidligere fotballstjernen da rettssaken startet mandag, og påstandene mot Giggs var like harde da Grevilles forklaring til politiet ble spilt av for retten tirsdag.

Der forteller den nå 38 år gamle kvinnen at de to møttes gjennom jobb i 2013, og at de innledet et forhold mens Greville fortsatt var gift, skriver britiske medier, blant dem Sky Sports og Manchester Evening News.

Hun beskriver Giggs som sin beste venn og store kjærlighet, men sier samtidig at hun var naiv, og at det var tydelige «røde flagg» ved den mangeårige Manchester United-stjernens oppførsel.

– Avsluttet forholdet

Greville hevder at hun brøt forholdet til Giggs i 2016 og flyttet til Abu Dhabi, men at han ikke lot henne være i fred. Senere gjenopptok de forholdet, og det var etter dette at den angivelige voldsbruken skjedde.

Den fornærmede har blant annet forklart seg om at Giggs «klikket» ved en anledning i 2017 og kastet henne naken ut av et hotellrom etter at hun anklaget ham for utroskap. Greville anklager også Giggs for å ha skallet til henne og sparket henne i ryggen.

Giggs skal ha fortalt Greville at hun var paranoid, men hun hevder selv å ha funnet ut at han var i et forhold med en annen kvinne samtidig som han kalte henne «sitt livs kjærlighet». Den fornærmede skal også forklare seg for retten fra et annet rom enn rettssalen senere tirsdag.

Risikerer fengselsstraff

Giggs ble pågrepet i november i 2020, angivelig etter å ha skallet til Greville. Han skal også ha brukt vold mot søsteren hennes samme kveld.

Rettssaken er ventet å vare i om lag to uker. Siktelsene mot den tidligere Manchester United-stjernen har en strafferamme på fem års fengsel.

Saken var for første gang oppe i rettsapparatet i april i fjor, og da erklærte Giggs seg uskyldig på alle punkter.

