Stengel glitret i Godset-opptur – problemene fortsetter for Sarpsborg

To lag i fryktelig form barket sammen på Marienlyst stadion søndag kveld, men en strålende Herman Stengel sørget til slutt for at alle poengene ble værende i Drammen.

Med 3-1 til hjemmelaget røk Sarpsborg på sitt femte strake tap i Eliteserien, mens Strømsgodset fikk en etterlengtet trepoenger etter to poeng på de siste fire seriekampene.

Før halvtimen var unnagjort pisket Stengel inn et hjørnespark. Fra skrått hold vartet evigunge Lars-Christopher Vilsvik opp med en perle av en scoring.

Fem minutter før hvilen hamret Stengel inn 2-0 etter flott kombinasjonsspill med Fred Friday. Skuddet snek seg inn bak en svak Simen Vidtun Nilsen i Sarpsborg-buret.

Like før timen var spilt reduserte Sarpsborgs nyervervelse Victor Torp til 2-1 for bortelaget, men det ble ikke flere scoringer for de blåkledde. I stedet satte Ernest Boahene spikeren i kista med 3-1 etter en forsvarstabbe fra bortelaget. Også denne gangen var Stengel nest sist på ballen.

Neste runde får Godset besøk fra Grimstad av nedrykkstruede Jerv. Sarpsborg skal på sin side ta imot høytflyvende Bodø/Glimt til kveldskamp førstkommende fredag.

