Sjansesløseri da Viking hentet seg opp til uavgjort mot Sandefjord

Før ti minutter var spilt i Sandefjord sendte Viking-aktuelle Mohamed Ofkir hjemmelaget i føringen med en markkryper. Kort tid senere ble Sandefjord reddet av stolpen da Niklas Sandberg forsøkte å plassere et innlegg i mål fra innsiden av sekstenmeteren.

Det utnyttet innbytter Youssef Chaib som på flott vis vendte vekk Viljar Vevatne og sikkert satte inn 2-0. Vikings Kevin Kabran fikk en kjempemulighet både før og etter pause, men svensken var både uheldig og udyktig foran mål.

Også Mai Traore brant en stor mulighet alene med hjemmelagets Hugo Keto, og bortesupporterne måtte vente en drøy time før Kabran gjorde opp for seg ved å redusere for Viking. Like før slutt satt omsider også utligningen ved Herman Haugen. To minutter før full tid kunne snuoperasjonen vært fullbyrdet, men tverrliggeren sto i veien.

Tross en solid opphenting fortsetter Viking å slite hjemme i Eliteserien. Forrige gang rogalendingene var i aksjon i hjemlig serie røk de på et 4-2-tap borte mot Vålerenga. Siddisene har nå fem poeng opp til Bodø/Glimt på 3.-plass med én kamp mer spilt.

[ Stengel glitret i Godset-opptur – problemene fortsetter for Sarpsborg ]