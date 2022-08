Ronaldo benket i Premier League-åpningen – Eriksen fra start

Det lå i utgangspunktet an til at Anthony Martial skulle starte på topp for «De røde djevlene», men han har pådratt seg en lårskade og kan ikke spille søndagens kamp.

Dermed var det ikke usannsynlig at Ronaldo ville starte kampen, selv om det er usikkert om han er i kampform. Det er dessuten blitt spekulert mye i at Ronaldo ønsker seg bort fra United, men enn så lenge blir han værende i klubben.

– Han jobber hardt for å komme på det riktige fysiske nivået. Det vil ta tid, noe som er normalt, for han startet sin sesongoppkjøring i forrige uke, sier Ten Hag foran kampen.

Portugiseren scoret 24 mål på 38 kamper i comebacksesongen på Old Trafford sist.

Det er få overraskelser i Ten Hags første Premier League-ellever. Nyervervelsen Christian Eriksen får sjansen i den offensive midtbanerollen. Også midtstopper Lisandro Martínez, som spilte under Ten Hag i Ajax, er inne i laget.

Slik ser lagene ut:

United (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw – Scott McTominay, Fred – Jadon Sancho, Christian Eriksen, Bruno Fernandes – Marcus Rashford.

Brighton (3-4-2-1): Robert Sánchez – Joël Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster – Solly March, Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Leandro Trossard – Pascal Gross, Adam Lallana – Danny Welbeck.

Kampstart er klokken 15.00.

