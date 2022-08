Norge slo Italia i nasjonscupfinalen: – Tar det til et nytt nivå

Det hele måtte avgjøres på et såkalt supertiebreak (Golden Set) etter at det endte 1-1 i kamper innledningsvis. I Golden Set ble det 15-8-seier til Norge.

– Gutta tar det til et helt nytt nivå. De vant kampen 21-12 og 21-15, og jeg har aldri sett de spille bedre. De toppet toppnivået, og det gjør de i Wien som er den beste plassen i verden å spille sandvolleyball. Det er imponerende det de gjør, og de gjør den på den største scenen. I dag satte de en ny standard, og det gjør de mot et av verdens aller beste lag, sa landslagstrener Jetmund Berntsen til NTB.

Mathias Berntsen og Hendrik Mol tapte først 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) for Enricio Rossi og Adrian Carambula. Det ble også tap for de samme i gruppespillet.

– Hendrik og Mathias spilte sin beste kamp noen gang. Begge lagene «peaket» i sine prestasjoner i dag, sa landslagstreneren.

Deretter ble det 2-0-seier for Norges regjerende olympiske mestere Anders Mol og Christian Sørum over Samuele Cottafava og Paolo Nicolai. De tapte for disse karene i gruppespillet, men i finalen slo de dem enkelt med settsifrene 21-12 og 21-15.

– Det virker som de lykkes bedre dess større scenen er. Jo større det er, jo bedre blir de, sa landslagstrener Berntsen om Mol og Sørum.

I «Golden Set» ble det ny kamp mellom Mol/Sørum og Cottafava/Nicolai, og nordmennene dro altså det hele i land med 15-8.

Til uken venter det en eliteturnering i Hamburg. Deretter er det EM i München som står på plakaten.

